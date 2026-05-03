Morte Alex Zanardi, Addesi: “Un amico vero, correremo per lui”

“E’ una notizia tristissima. Abbiamo molto sperato, ma… Mi spiace tantissimo”. E’ profondamente commosso Pierpaolo Addesi, commissario tecnico abruzzese della Nazionale italiana di ciclismo paralimpico, nel ricordare Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio.

Per Addesi, Zanardi non è stato soltanto un simbolo dello sport mondiale, ma soprattutto “un amico sincero, una persona vera“. Un legame costruito negli anni vissuti insieme in azzurro, tra allenamenti, gare e momenti condivisi anche fuori dalle competizioni.

“Non ci vedevamo tantissimo – racconta Addesi – ma quelle poche volte che ci incontravamo erano sempre qualcosa di sincero. Alex era una persona di cuore, umile, semplice, alla mano. Ha aiutato tantissimi e mancherà enormemente al mondo dello sport”.

Il tecnico abruzzese ripercorre con emozione i primi momenti trascorsi insieme a Zanardi: “L’ho conosciuto nel 2008, mentre preparavamo le Paralimpiadi di ciclismo di Pechino. Venne a trovarci e dall’anno successivo entrò stabilmente in Nazionale. Da subito diventò un punto di riferimento per tutti”.

Tra i ricordi più intensi, Addesi ne custodisce uno in particolare: “Nel 2018 vinsi la mia prima medaglia mondiale su strada. Alex aveva già conquistato le sue di medaglie, ma ricordo che sembrava più felice lui di me e per me. Questo mi è rimasto impresso. Mi disse parole che non dimenticherò mai. C’era una stima reciproca autentica e sentivo davvero il suo affetto”.

Tanti anche i momenti vissuti insieme in Abruzzo: “Veniva sempre con entusiasmo. Abbiamo condiviso vacanze, giornate semplici, momenti veri. Era l’amico di tutti”.

La Nazionale paralimpica si prepara ora ai prossimi appuntamenti internazionali con uno spirito inevitabilmente segnato dalla perdita del campione bolognese. In Abruzzo a Montesilvano dal 7 al 10 maggio prossimi si disputerà la Coppa del mondo di paraciclismo.

“Siamo affranti – conclude Addesi –: il dolore è soprattutto per chi, come noi, ha condiviso con lui anni da compagni di squadra. Ma bisogna andare avanti. Correremo per lui e dedicheremo ad Alex tutte le eventuali medaglie che arriveranno. Sarà sempre con noi. Ciao Alex“.

Foto dalla pagina Facebook Alex Zanardi