Il Giro d'Italia sulle strade d'Abruzzo

Torna sulle strade d’Abruzzo il Giro d’Italia con una tappa interessante ed in grado di ‘scuotere’ la classifica generale della ‘corsa rosa’ 2025.

La settima frazione presenta un percorso tutto abruzzese, con la Castel di Sangro-Tagliacozzo, 168 chilometri e 3.500 metri di dislivello con 4 Gran Premi della Montagna e primo arrivo in salita di questa edizione.

“Siamo in provincia dell’Aquila – scrivono gli organizzatori -. L’ascesa finale, che è inedita, è lunga 11,9 chilometri con dislivello di 663 metri, pendenza media del 5,5% e punte del 14% nei 3 chilometri conclusivi, che sono i più duri con una media del 10%”.

Partenza della tappa programmata alle ore 11,25 con arrivo previsto intorno alle 17.

A indossare la maglia rosa è il danese Marc Pedersen, uno dei trenta e più corridori coinvolti in una brutta caduta avvenuta nel corso della tappa di ieri, che vanta in classifica un vantaggio di 7 secondi sullo sloveno Primoz Roglic, tra i favoriti per la vittoria finale.