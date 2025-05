"Piantala!", l'Auditorium Zambra di Ortona ospita l'illustratrice Alessia Roselli

I piccoli lettori abruzzesi si preparano per il laboratorio di eco-pittura con l'autrice di "Piantala!" per Carthusia Edizioni, di Alessia Roselli: l'appuntamento rientra nel Maggio dei Libri dell'Auditorium Zambra di Ortona (Ch) ed è previsto per domenica 18 maggio alle ore 17.00; quest'anno la collaborazione tra Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio con la Libreria Moderna Fabulinus & Minerva di Micaela e Francesco Ortolano ha portato progetti anche per i più piccoli.

"Piantala!" è uno dei libri finalisti della decima edizione del Silent Book Contest Gianni De Conno Award 2023. Una storia che racconta l’importanza del rispetto per l’ambiente: ma come “si legge”un Silent Book? Insegnanti e genitori spesso se lo chiedono, ma i bambini sanno come farlo quando sono stimolati da una storia narrata con la sola forza delle immagini.

In questo laboratorio, dopo aver condiviso il racconto di "Piantala!", un albo senza parole che educa al rispetto e alla cura degli alberi, i partecipanti diventano a loro volta pittori e narratori di nuove storie di alberi: è consigliato a tutti, insegnanti, educatori e bambini dai 4 anni in su e si utilizzano colori naturali creati dall'autrice.

In "Piantala!", un taglialegna abbatte gli alberi della foresta spezzandone l'armonia, ma un incontro ravvicinato con un lupo lo costringe a rifugiarsi proprio su un albero. Quell'abbraccio inaspettato con la pianta che gli ha salvato la vita gli insegnerà a guardare la natura con occhi diversi. Questo libro senza parole ci racconta l'importanza del rispetto per l'ambiente in cui si vive, che ogni giorno dà tanto senza chiedere nulla in cambio.

Alessia Roselli è illustratrice, graphic designer e counselor relazionale. Cresciuta professionalmente in campo pubblicitario, nel quale ha ricoperto ruoli creativi e manageriali, ha poi deciso di cambiare vita per dedicarsi esclusivamente alla pittura e all’illustrazione, rivolgendo lo sguardo su natura e mondo dell’infanzia.

Creatrice del progetto Gli alberi di Alessia, organizza workshop di eco-pittura per bambini ed è docente di illustrazione nella Scuola per Canta-Storie della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.

Alessia ha ricevuto premi e segnalazioni in alcuni concorsi. Per Albero delle Matite Editore ha illustrato "Stranimali in Fuga" ed è autrice di “Storia di un Coso” (marchio Microeditoria di Qualità 2024). Il suo ultimo libro (coautrice) è “Non avere paura del buio” (Bambini Editore, Edizioni Junior).

Il laboratorio è gratuito con obbligo di prenotazione al 375.5678433 tramite whatsapp.