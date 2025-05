Oculistica solidale, al via la campagna per visite e occhiali gratuiti

Visite oculistiche per adulti e bambini e, in caso di diagnosi di difetti visivi, fornitura di occhiali, tutto gratuitamente. Questa la finalità dell’evento in corso all'Aurum di Pescara fino al prossimo 23 maggio per iniziativa della Fondazione One Sight Essilor Luxottica in collaborazione con il Centro regionale di eccellenza in Oftalmologia dell’Ospedale di Chieti.

L’iniziativa, rivolta a categorie sociali svantaggiate, si colloca nell'ambito delle "Giornate della vista", campagna di prevenzione visiva gratuita per i meno fortunati, sotto il patrocinio della Camera dei deputati e dei Ministeri delle Politiche sociali e della Salute.



Il progetto mira a colmare lo svantaggio causato da condizioni economiche disagiate, che impediscono a persone assistite dalle associazioni del terzo settore di prendersi cura della vista. Particolare attenzione viene prestata ai bambini ai quali saranno in ogni caso regalati occhiali da sole anche in assenza di patologia.

Sarà disponibile nei giorni di visita anche un OCT, l’apparecchio (tomografia a coerenza ottica) che consente l’esame diagnostico non invasivo utilizzato per analizzare la retina, la cornea, il nervo ottico e altri tessuti oculari. Sarà utilizzato per uno screening sulle maculopatie, gravi patologie che possono portare a una importante ipovisione e cecità e vanno per questo diagnosticate precocemente in tutti gli strati sociali.

«Il carattere di solidarietà di questo progetto qualifica ulteriormente il Centro di Oftalmologia della nostra Asl – è il commento del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri -. La qualità delle prestazioni e l’alta professionalità espresse dal direttore, Leonardo Mastropasqua, e dalla sua équipe sono un punto di forza importante per la sanità pubblica, che con questo progetto rafforza il principio fondante di universalità delle cure del Servizio sanitario nazionale».