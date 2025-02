DIREZIONE ... LONGARONE!

La truppa bianco azzurra a Longarone dove l'attende la prestigiosa FINAL FOUR di Coppa Italia Serie A3.

Final Four frutto del passaggio del turno conquistato in campo amico lo scorso 8 gennaio, quando la Sieco Service Akea Ortona superò per tre set a uno la Domotek Reggio Calabria nei quarti di finale. L'avventura veneta per i ragazzi di Coach Denora Caporusso è cominciata venerdì 21 febbraio, alle 19.30 il primo allenamento in preparazione della semifinale di sabato 22 febbraio, alle 19.30 con la capolista del Girone Bianco, vale a dire la Personal Time San Donà di Piave.

Un San Donà di Piave che può contare nel suo roster di Pezzi da Novanta come lo schiacciatore Stefano Giannotti, da qualche stagione in A3 ma con una lunga e prolifica esperienza maturata tra Superlega e A2. Grande esperienza anche nel curriculum del Centrale Fusaro maturata soprattutto a Padova in Superlega con toccata e fuga anche in quel di Ravenna e Milan sempre nella massima serie. Della gara farà parte anche un ex-impavido, anche se non sarà in campo. Il Coach dei veneti è infatti Daniele Morelli che nella stagione 2014 / 2015 ha vestito la casacca delle Sieco Service Ortona giocando come centrale.

La vincente di questa sfida se la vedrà con la squadra che uscirà vittoriosa nell'altra semifinale. Si tratta della Romeo Sorrento e del Belluno Volley che giocheranno sempre sabato ma alle ore 18.00.

La finalissima è prevista alle 18.00 di domenica 23 febbraio.

Coach DENORA CAPORUSSO Francesco: «Arriviamo a questa Final Four in una situazione diversa rispetto a quando l'abbiamo conquistata, ma il nostro spirito agonistico resterà lo stesso. Sulla carta, partiamo da outsider, considerando che tra le quattro partecipanti ci sono tre squadre attualmente in vetta alla classifica, compresi i nostri avversari. La Personal Time San Donà di Piave è una formazione di grande fisicità, con un punto di riferimento di assoluto valore quale è Giannotti. Dovremo essere bravi a contenerlo senza perdere lucidità quando inevitabilmente verrà chiamato in causa, ma soprattutto dovremo gestire il nostro gioco con pazienza e coraggio nei momenti decisivi. 'Coraggio' sarà la parola chiave di questa esperienza, insieme all'entusiasmo di provare a conquistare qualcosa di speciale»

Il Capitano, MARSHALL LEONEL: «Questa Final Four giunge in un momento un po' delicato per noi. Comunque la Sieco Ortona rimane una squadra formata da giocatori esperti in grado di dire la loro in queste partite secche da "dentro o fuori". San Donà è una squadra in forma, prima in classifica nel Girone Bianco e che partirà con i favori dei pronostici. Dobbiamo scendere in campo a fare la nostra gara senza farci intimorire dall'avversario. Sarà fondamentale concentrarci su noi stessi, esprimere il nostro miglior gioco e nel contempo divertirci e divertire il pubblico».

Le gare vengono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo

https://www.youtube.com/@legavolley

GARA A LECCE DA DISPUTARSI

L'ormai famosa gara di Lecce, interrotta al terzo set per un fatale malore occorso ad uno spettatore, con la Sieco Akea in vantaggio 0-2 e con il terzo set praticamente in tasca è da recuperare. Il Collegio Di Garanzia dello Sport presso il CONI ha valutato il reclamo della Sieco Service "inammissibile" e quindi la gara dovrà essere ripetuta nella sua interezza.

La data prevista è quella di mercoledì 5 marzo con probabile fischio di inizio alle ore 20.30.