Rotary Club Ortona, serata interclub a fine benefico

Si è svolta ieri sera una magnifica serata di Interclub ad opera del Rotary Club Ortona, Rotary Atessa Media Val di Sangro, Rotary Club Lanciano, Rotary Club Lanciano - Costa dei Trabocchi e Rotary Club Vasto, al fine di ottenere fondi per finanziare il Global Grant per la Sierra Leone, che prevede la costruzione di un impianto idrico nell’ospedale pediatrico di Freetown, in collaborazione con il CUAMM, Medici per l’Africa.



Ospite eccezionale della serata, don Dante Carraro, che con toni appassionati e coinvolgenti ha spiegato la missione umanitaria condotta dai medici nel continente africano, spronando tutti a fare di più.