Noi Moderati campagna nazionale "Tesserati con Noi "

Domenica 23 febbraio su corso Vittorio Emanuele II a Ortona dalle 10.30 alle 12.30

ci sarà il banchetto per il tesseramento a Noi Moderati che rientra nella campagna nazionale "Tesserati con Noi".

Abbiamo scelto Ortona per la Provincia di Chieti per questa giornata - comunica il segretario provinciale valentino di carlo- in quanto al centro del dibattito politico per la imminente competizione elettorale.

Oramai la quarta forza del governo è entrata a pieno titolo anche nei territori creando una rete di amministratori valida.

E' stato un lavoro difficile perchè la provincia di Chieti era orfana dell'appartenenza di centro, la nostra attività sta premiando il ritorno dei centristi in politica e sopratutto un appiglio a coloro che avevano deciso per l'astensionismo.

Aspettiamo i cittadini domenica anche solo per un confronto nella prospettiva costruttiva di una partecipazione.