L'ORTONA ESPUGNA IL CAMPO TABU' DI FRANCAVILLA - UNA VITTORIA IMPORTANTISSIMA

Una gara che alla vigilia sembrava difficilissima per una serie di sconfitte che l'Ortona aveva subito negli ultimi anni in questo campo tale da attribuirgli la nomea di campo tabù alla fine tale si e' dimostrata ma questa volta anche con l'aiuto di una buona dose di fortuna i gialloverdi sono riusciti a vincere .

Una vittoria che anche oggi sembrava sfuggire , dopo un primo tempo baldanzoso , dopo un ottimo scorcio di gara che lo ha visto in vantaggio col classico risultato di due a zero e con un dominio territoriale quasi totale . Al 5' p.t. Bernabeo con un tiro secco ed in diagonale dopo uno scambio magistrale con Schiedi ha messo a segno il primo gol , ed al 35' p.t Lieti da vero rapinatore d'area ha raddoppiato .

Tutto sembrava andasse per il meglio ma il secondo tempo ha cambiato completamente fisionomia e la gara si e' trasformata in un vero incubo e solo con una buona dose di fortuna la vittoria e' comunque arrivata .

Bisogna criticare la prestazione dei gialloverdi ? Non sono affatto d'accordo perchè uscire vincitori da questo campo che per la squadra di Colussi e' stata sempre ostico in modo quasi invalicabile oserei dire e' comunque una grandissima soddisfazione al di là di come e' pervenuta , quindi al di là di tutto bisogna prendere queste tre punti senza soffermarsi troppo su come si e' giocato perchè visto i precedenti comunque e' un grande successo .

Prima parlavo della gara che nel secondo tempo ha visto ujn Francavilla arrembante ed a tratti padrone del gioco con una serie di occasioni che solo la fortuna e la bravura del portiere De Deo non si sono tramutate in rete . Comunque la si giri il secondo tempo ha visto un'Ortona letteralmente in “ bambola ” , senza costrutto , senza idee , senza un minimo di lucidità , completamente alla mercè del Francavilla che onestamente con tutta la nostra compiacenza non puo' essere nemmeno lontanamente paragonata alla forza dei gialloverdi ma la prova disputata nel secondo tempo ha ingigantito la forza Francavillese e diminuito ai minimi termini quella dell'Ortona .

All'inizio del secondo la musica e lo spartito e' cambiato totalmente e gia' al 5' s.t. una serie di occasioni ripetute che grazie alla fortuna ed alla capacità del portiere De Deo sono state in qualche maniera evitate si e' arrivati al 12's.t quando il n.10 del Francavilla Falco Lorenzo tutto solo in area di rigore piazzava la stoccata vincente accorciando le distanze .

Devo dire che l'Ortona non ha mostrato una reazione appropriata e si e' lasciata andare con una prestazione arrendevole che più volte ha rischiato di farci lasciare il terreno di gioco anche stavolta senza poter gridare appunto eureka , cè l'abbiamo fatta. Fortunatamente parlo di rischio che comunque non si e' tramutato in realtà con buona pace dei gialloverdi che proprio per questo secondo me hanno ottenuto una grande vittoria che ci livera da questo tabù che ci portiamo dietro da molti anni .

Formazione dell'Ortona :

1-De Deo v. 7.5 , una sola sbavatura nel p.t. ma grande riscatto nel secondo con una prestazione maiuscola e da protagonista assoluto . Migliore in campo .

2-Del Greco v. 5.5 vari svarioni , spesso in balia del suo avversario Falco che lo ha messo in grosse difficoltà difensive , mai propositivo , una gara sottotono .

3-Palmaricciotti v. 4.5 una prestazione insufficiente , , letteralmente in bambola , un suo assist per l'attaccante avversario e' stato tanto eclatante da meritarsi un'espressione di passaggio horror .

4-Giandonato v. 5,5 solo il primo tempo e' stato sufficiente , nel secondo e' andato in deficit di gioco , di mentalità e lucidità .

5-Lieti v. 6.5 mezzo voto in più per lo splendido gol da lui realizzato , non ha sfigurato a livello personale ma lui e' anche il regista della difesa e tale deve essere e dimostrare , da questo punto di vista e' stato carente . Una nota di merito va anche per il fatto che non si e' fatto espellere , in questo bravo .

6-Moro v.5.5 doveva marcare il nove avversario Sarr che si e' dimostrato un bruttissimo cliente e che in numerosi occasioni e' stato protagonista , per reggerlo bisognava fare una prestazione super e purtroppo le mancanze sono state evidenti .

7-Pau v. 5 prestazione deludente , passaggi imprecisi , regali di palloni all'avversario , leggero ed evanescente , brutta prestazione .

8-Petrone v. 6 si e'm fatto apprezzare finchè e' rimasto in campo , e' stato il più propositivo del cenrtrocampo , la sua uscita ha alleggerito ancora di più la squadra che a tratti e' andata in bambola .

9-Bernabeo v. 6.5 si e' battuto bene , ha segnato un bel gol , ha dato fastidio ai difensori avversari ma poco accompagnato dai compagni di reparto . E' stato sostituito nel secondo tempo e le cose sono ulteriormente peggiorate , non mi e' sembrata una buona idea cambiarlo , un incontrista a centrocampo forse in quel momento poteva servire , Bernabeo ha anche il fisico per poter dare una mano ad un centrocampo fragile e in affanno .

10-Schiedi v.5.5 deficitario , in affanno , impreciso nei passaggi , a disagio evidente , tranne la perla data a Bernabeo per il primo gol davvero insufficiente -

11-Lafsahi v. 5 leggero , evanescente , molti dribling tentati con palloni regalati all'avversario , molte ripartenze concesse sul suo settore , una brutta copia di domenica scorsa .

Subentrati non hanno cambiato granchè la situazione , nessuno si e' messo in luce , Paravati e' parso avulso ed estraneo , palloni regalati gentilmente agli avversari , evanescente e inconcludente .

Allenatore v.5 credo che sia stata una gara in cui dovevano essere fatte alcune correzioni , soprattutto di assetto e di disposizione in campo in particolar modo nel secondo tempo , sia i cambi effettuati ma soprattutto la mancanza di variazione di tattica in campo che sostanzialmente e' rimasta la stessa , in pratica in balia dell'avversario . Credo che si sia lasciato condizionare dai ricordi trascorsi sullo stesso campo lo scorso anno

Amerigo Gizzi