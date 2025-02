Ortona, amministrative 2025: Nicola Primavera candidato sindaco , dal PSI di Chieti condivisione e sostegno

La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano di Chieti ribadisce con fermezza e convinzione il proprio sostegno alla decisione assunta dai compagni socialisti di Ortona di sostenere la candidatura a Sindaco di Nicola Primavera.



La scelta operata dai socialisti ortonesi si inserisce in un percorso coerente con i valori e le battaglie storiche del nostro partito, volto a garantire alla città un'amministrazione solida, inclusiva e capace di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. Nicola Primavera rappresenta una figura autorevole, con esperienza e una visione chiara per il futuro di Ortona, elementi che lo rendono il candidato ideale per guidare la città nei prossimi anni.

Il PSI di Chieti esprime dunque piena condivisione e sostegno a questa scelta, ritenendo che essa sia la migliore per costruire un’amministrazione capace di affrontare le sfide del presente e del futuro con competenza, serietà e spirito riformista. La decisione di correre da soli è motivata dal fatto che Ilario Cocciola, coinvolto con la passata consiliatura, non è ritenuto un candidato capace di unire, e le sue ultime dichiarazioni ne sono la dimostrazione.



Nessuno deve fare affermazioni che mirano a dividere ulteriormente il fronte progressista. C’è ancora tempo per recuperare una strada unitaria e costruire un percorso condiviso che possa portare il centro-sinistra alla vittoria. La responsabilità politica impone a tutti di lavorare per un obiettivo comune, senza sterili polemiche che rischiano di compromettere l’interesse della collettività.



Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini ortonesi a sostenere con convinzione la candidatura di Nicola Primavera, certi che il suo impegno e la sua passione per la città porteranno a risultati concreti e benefici per tutta la comunità.



Il Partito Socialista Italiano della Federazione di Chieti continuerà a supportare con determinazione questa battaglia politica, convinto che la tradizione socialista possa ancora offrire un contributo fondamentale per il progresso e lo sviluppo del nostro territorio.