Congresso Provinciale di Chieti di AZIONE: direttivo Andrea Barisci

Nella giornata di Sabato 15 Febbraio a San Giovanni Teatino si è tenuto il Congresso Provinciale di Chieti di AZIONE, che ha visto la riconferma nel ruolo di Segretario Provinciale di Angelo Taraborrelli, credit manager laureato all’ Università Commerciale Luigi Bocconi e da novembre 2024 Consigliere di Amministrazione dell’ Ater Lanciano-Vasto. Presidente Provinciale è stato riconfermato Giovanni Luciano, Responsabile Nazionale Azione Mobilità e Infrastrutture, mentre come Delegati all’Assemblea Nazionale di Azione che si terrà il 29 e 30 Marzo sono stati eletti Raffaele Bonanni, già Segretario Nazionale Cisl, Presidente di Azione in Abruzzo e Barbara di Roberto, capogruppo di Azione in Consiglio comunale a Chieti. “ Il Congresso è sempre un momento fondamentale e importante di riflessione per la crescita e il confronto all’ interno di un partito. C’è tanto lavoro da fare per il nostro territorio che si trova ad affrontare il problema della sanità, della crisi del lavoro, della carenza idrica, del calo demografico e dello sviluppo infrastrutturale. Ringrazio i relatori Euclide Di Pretoro e Giovanni Luciano per aver affrontato i temi dell’ Economia del Mare, delle Infrastrutture portuali e aeroportuali, illustrando lo stato dell’ arte e aver indicato le leve su cui agire per mettere in campo un sistema di strategie integrate di creazione di valore sostenibile non solo esclusivamente a beneficio dell’ Abruzzo. Il nostro approccio sulle varie problematiche è identico a quello del partito a livello nazionale e cioè quello di proporre soluzioni ed elaborare proposte pragmatiche. Molte persone oggi non vanno più a votare e sono sfiduciate nei confronti della politica, questo perché ormai si è trasformata in un continuo scontro tra tifoserie, mentre i problemi rimangono e non si risolvono con il populismo. Il nostro obiettivo è quello di far comprendere che è necessario porsi in maniera differente, ovvero essere costruttori di soluzioni tramite il mettere a sistema le competenze, le esperienze e una profonda capacità di ascolto. Questo è il lavoro che svolgono i nostri amministratori anche nella provincia di Chieti a cui mi auguro si possano aggiungere tanti altri con la bussola del bene comune.” Il direttivo della Provincia di Chieti sarà composto oltre che da Raffaele Bonanni, Giovanni Luciano, Barbara Di Roberto anche da Concetta Bianco, Marika Bolognese, Gianni Bellisario, Paola Zulli, Giacinto Verna, Antonio Scaparrotta, Antonella Granata, Andrea Barisci, Gabriella Corrado, Fiorenzo Zinni, Luigi Carmine Masciulli, Simone D’Alonzo, Giuseppe Russo, Vincenzo Angelucci, Annamargareth Ciccotosto e Antonio Delle Monache.

c.s.