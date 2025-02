La Sieco Akea Ortona ritrova la vittoria da 3 punti contro l'Energytime Campobasso

orna a sorridere la Sieco Service Akea Ortona conquistando i tre punti contro il fanalino di coda EnergyTime Campobasso. Una gara mai scontata con gli ospiti che innalzano un muro roccioso davanti alle bocche da fuoco ortonesi. Alla fine dei conti saranno ben 15 i muri punti dei molisani. E anche se i muri punto dell'Impavida siano stati "soltanto" sei, questo fondamentale è stato ... fondamentale per la vittoria finale. Spesso e volentieri il block ortonese è riuscito a smorzare gli attacchi avversi favorendo una ricostruzione dagli esiti positivi. Sin da subito si è visto che il regista Pinelli avrebbe favorito il gioco al centro e da questo reparto sono arrivati 21 punti con undici firme a nome Pasquali e 10 a nome Giacomini - autore anche di un ace - che non ha fatto rimpiangere l'assenza di Arienti rimasto precauzionalmente fermo per un piccolo fastidio. Il palleggiatore biancoazzurro si è poi affidato all'esperienza di Del Vecchio (servito 31 volte) e alla potenza dell'opposto Rossato, top scorer con 22 punti, due dei quali realizzati a muro. Come se non bastasse, Riccardo Pinelli si è anche reso autore di ben quattro dei sette aces messi a referto dalla formazione di Coach Denora. «Era da tanto che non assaporavamo il gusto di una vittoria, da tre punti per giunta». Afferma Il tecnico ortonese. «Punti che rappresentano una vera e propria boccata di ossigeno che ci permetterà di trascorrere la prossima settimana in un clima decisamente più sereno. Una gara complicata, proprio come ce l'aspettavamo. Molto è dipeso da alcune nostre piccole défaillances soprattutto nel terzo set. Come al solito partiamo molto bene ma poi tendiamo a perderci un po'. Ottimo invece il quarto set dove siamo stati più ordinati ed aggressivi, lavorando molto bene nella fase break che ci ha, alla fine, permesso di portare a casa il risultato».

Per la prossima giornata di campionato, la decima, la Sieco Akea Ortona dovrà fermarsi per il turno di riposo.

COPPA ITALIA: Sabato 22 febbraio 2025, ore 19.30 gli abruzzesi saranno di scena a Longarone (BL) per sfidare nelle FINAL FOUR di Coppa Italia la temibile formazione del Girone Bianco Personal Time San Donà di Piave.

IN BREVE

Nel primo set, la Sieco Akea trova subito un parziale di tre a zero, complici anche un paio di svarioni in fase di ricezione da parte di Campobasso. Bene Ortona in fase di copertura e con Pinelli che concentra il suo gioco al centro. Sieco Akea che acquisisce vantaggio grazie ad un muro efficace quanto la ricostruzione. Colpo di coda di Campobasso che accorcia le distanze nel finale, ma il divario è tanto ed il destino già segnato. Vince Ortona 25-19. Si inverte la tenza nella primissime fasi del secondo set Ortona si trova ad inseguire sull'1-4. Poi arriva un ottimo turno al servizio di Pinelli che mette a segno due ace consecutivi e riporta la Sieco in vantaggio 8-6. Ortona prende coraggio e tenta la fuga ma Campobasso tira fuori le unghie e si aggrappa agli avversari riuscendo a riportare la parità sul 12-12. Gli abruzzesi si dimostrano più costanti sia nel cambio palla che nel finalizzare le ricostruzioni. Si arriva così al rush finale con i ragazzi di Coach Denora in vantaggio 20-17. I padroni di casa chiudono poi senza grossi grattacapi sul 25-20. Terzo Set che parte con i crismi dell'equilibrio; equilibrio rotto dagli ospiti che trovano un vantaggio di quattro punti sul 5-9. Quando si è a metà parziale (9-12), Campobasso sembra girare meglio ma Ortona ci prova ma è Campobasso a fare punti e ad allungare. Il muro degli ospiti diventa invalicabile e il finale parte con il vantaggio molisano 15-20. Lo svantaggio è troppo ampio da recuperare e così La EnergyTime riapre i giochi vincendo il set con il punteggio di 20-25. Quarto set con Ortona che parte forte ma un muro ed un Ace degli ospiti permettono a Campobasso di riconquistare il pareggio. Quando il parziale è alla sua ipotetica metà vede le squadre appaiate in perfetta parità 12-12. Ortona trova la forza di scappare avanti grazie ad un buon turno al servizio di Giacomini e ad un pungente Pasquali. Ortona è in vantaggio 20-16.

PRIMO SET

Ancora una defezione per la Sieco Service Akea Ortona che per questa sfida deve rinunciare al centrale Arienti. Si scende in camp con Pinelli palleggiatore e Rossato opposto. A schiacciare ci saranno Bertoli e Del Vecchio con al centro la coppia formata da Pasquali e Giacomini. Broccatelli Libero.

Gli ospiti provano a rincorrere la salvezza con De Jong in regia, Morelli opposto, Fabi e Orazi centrali, Gatto e Margutti schiacciatori, Calitri libero.

La prima palla dell'incontro è tra le mani di Margutti per gli ospiti. Lo stesso Margutti non riesce a difendere l'attacco di Rossato 1-0. Difficolta in ricezione per Resciniano ed è facile per Giacomini metterla dentro 2-0. Ancora difficoltà in ricezione, stavolta per Calitri che non contiene l'attacco di Del Vecchio 3-0. Il primo punto per Campobasso è dell'Ex Fabi. Invasione di Giacomini 5-2. Morelli serve sulla rete 6-2. Errore anche per Del Vecchio 6-3. Orazi blocca Rossato a muro dopo una azione lunga ed elaborata 7-4. Ancora un'invasione per la Sieco Akea, questa volta fischiata a Del Vecchio 10-7. Bertoli sfonda il muro avverso e fa il 13-9. Ace fortunoso di Pinelli che in collaborazione con il nastro spiazza la ricezione molisana. Coach Bua ne approfitta per chiamare tempo sul 15-9. Bravissimo Bertoli ad evitare il muro con il suo attacco per centrare una parte del campo scoperta 16-10. Sulla rete il servizio di De Jong 17-11. È fuori il muro di Morelli su Bertoli 18-11. Ottimo attacco di Del Vecchio che gira il colpo e mette a terra il punto del 20-14. Buon momento di Campobasso che rosicchia punti e si porta sul 21-17. Errore dai nove metri per Torosantucci, subentrato a Giacomini 22-18. Out anche il servizio di Diana 23-18. Rossato tira forte sulle mani del muro 24-18 ed è set point. Morelli annulla il primo 24-19. L'ultimo punto del parziale arriva da Rosato 25-19.

SECONDO SET

Giacomini bene al centro 1-2. Rossato bloccato dal muro 1-4. Sbaglia Morelli dai nove metri 4-6. Due Ace per Pinelli 6-6. Gran muro di Bertoli 7-6. Gran recupero di Broccatelli che permette alla Sieco Akea di ricostruire in qualche modo. Incomprensione in casa Campobasso ed è 8-6. Potente attacco di Rossato che vola in cielo per il 9-7. Out l'attacco di Morelli. Rossato intercetta un pallonetto e la mette a terra 12-9. Del Vecchio tira forte 13-12. Fallo di Doppia fischiato agli ospiti 14-12. Ace di Rossato che finta la botta ma la piazza float 15-12. Va fuori di poco il muro di Giacomini 16-14. Questa volta il centrale impavido fa punto 17-14. Bene anche il centrale avversario Orazi 17-15. Pasquali vittima di un Orazi scatenato a muto 18-15. Pasquali ci riprova con successo 19-16. Rossato per il 20-17. Ancora l'opposto ortonese pizzica la linea con la sua parallela 21-17. La EnergyTime annulla il primo set-point 24-20. Out il servizio di Fabi ed il primo punto in palio è di Ortona 25-20.

TERZO SET

Rescignano fa ACE: 0-1. Pasquali trova l'opposizione del muro che però non riesce a contenere l'attacco 1-1. Buona la diagonale di Margutti 1-2. Muro di Fabi 1-3. C'erano quasi i molisani ma per mandare la palla dall'altro lato occorrono quattro tocchi 2-3. Ortona ricostruisce 4-4. Ancora muro per Fabi 4-5. Morelli 4-7. Giacomini serve sulla reta 5-8. Out il servizio di Fabi? Il Videocheck dice di si 6-9. Morelli serve sulla rete 7-10. Pinelli al centro 8-11. Muro di Del Vecchio 8-12. Ace di Rossato 10-12. Il muro di Ortona tocca, ritocca e blocca gli attacchi ma Campobasso è brava sempre a raccogliere la palla e a provarci ancora. Alla fine però è Giacomini, con l'ennesimo muro a mettere la palla a terra 12-14. Passa morelli 13-16. Fuori la diagonale di Rossato e sul 13-17, Coach Denora chiama tempo. Finta e pallonetto di Bertoli 14-17. Del Vecchio gira il polso e inganna tutti 15-18. Fabi mura Rossato 15-20. Fuori il servizio di Orazi 16-21. Mani-fuori per Del Vecchio 17-21. Ottimo Giacomini al centro 18-22. Giacomini ancora 19-23. Set point con il punto del solito Morelli 29-24. Giacomini annulla 20-24 e poi, sempre al centro, Orazio chiude i giochi 20-25.

QUARTO SET

Subito Ortona in vantaggio 2-0. Ci prova ad aggiustare la situazione ma Del Vecchio riesce a metterla a terra 4-1. Ace di Margutti 4-3. Muro di De Jong 6-7. Fuori la parallela di Margutti 9-8. Pinelli ammette il tocco a muro 9-9. Bene Pasquali 11-10. Il muro su Rossato rimbalza fuori 12-11. Fischiata una doppia a Giacomini 13-15. Potente attacco al centro di Pasquali 16-16. Ancora Pasquali ma con un gran muro 17-16. È out l'attacco di Margutti 19-16. Giacomini mette ancora in difficoltà la ricezione dei molisani 22-16. Invasione Del Fra 23-16. Bertoli conquista il match point 24-17. Un calcio alla palla di Coach Denora non è considerato regolare, punto a Campobasso 24-18. Poi Diaferia sbaglia il servizio e Ortona ritrova i tre punti che mancavano da un po'

Sieco Akea Ortona - EnergyTime Campobasso 3-1 (25-19 / 25-20 / 20-25 / 25-18)

Durata Set: 24' / 27' / 28' / 28'

Durata Totale: 1h 47'

Arbitri: Bollici Giulio e Giulietti Fabrizio

Sieco Akea Ortona: Pinelli 4, Pasquali 11, Broccatelli (L) 68% pos – 44% perf, Bertoli 10, Giacomini 10, Del Vecchio 14, Marshall n.e., Di Tullio n.e., Torosantucci, Rossato 22, Di Giunta n.e, Arienti n.e., Alcantarini n.e., Di Giulio. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 6 – Aces: 7 – Battute Errate: 8

EnergyTime Campobasso: Fabi 11, Giani n.e., Margutti 10, Zanettin n.e., De Nigris (L), Del Fra, Diana, Calitri (L) 79% pos - 53% perf, Orazi 9, Diaferia, Rescignano 9, Gatto n.e., De Jong 6, Morelli 20. Allenatore: Bua. Vice: Scocchera

Muri Punto: 15 – Aces: 2 – Battute Errate: 14