Brutta sconfitta per la Victoria Cross

Trasferta amara a Palena: il racconto della quarta giornata di ritorno

?Pres. Giampiero Misci: “Perdere una partita ci sta, ma il modo in cui è arrivata questa sconfitta non va bene, perché giocare in superiorità numerica per settanta minuti (espulso un giocatore del Palena al 23’), passare in vantaggio, per poi tornare a casa con una cocente sconfitta, fa molto male al morale. Le svariate assenze e le tre partite in una settimana non devono essere un alibi. Quando perdi malamente bisogna farsi un esame di coscienza e preparare al meglio la prossima gara. Ora ci aspetta il Trigno Celenza, un autentico spareggio salvezza”.

Tabellino

Palena 4️⃣

VICTORIA CROSS 1️⃣

⚽️Buzzelli

♟️FORMAZIONE: DELLA PELLE, ANGELUCCI (84’PACACCIO SASHA), MAZZARELLI, MACCARONE ALBERTO, ALTOBELLI (86’ DI DEO IURISCI), PACACCIO ANDREA, BUZZELLI (62’ REGA), SCARINCI (71’ PROFETA), HAMZA, DE LUCA, BILANCIA.

?CRONACA

23’: Espulso un attaccante del Palena.

Un primo tempo senza grandi occasioni degne di nota.

Al 2’ arriva il nostro vantaggio con gol di Buzzelli sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Bilancia.

Al 4’ e al 12’ due reti in fotocopia del Palena, entrambi da corner e realizzati di testa.

Al 30’ terza rete dei padreoni di casa in contropiede.

Al 35’ occasionissima per riaprire la gara ma De Luca da pochi passi non riesce ad impattare con il pallone.

Al 41’ ancora di testa il Palena realizza la quarta rete.

