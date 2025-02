Blitz dei carabinieri di Chieti Scalo droga e munizioni in casa, 50enne ai domiciliari

Un'operazione congiunta dei carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Chieti di Chieti e della Stazione Carabinieri di Chieti Scalo ha portato all'arresto di un 50enne di San Giovanni Teatino, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illegale di munizionamento da guerra.

L'uomo è stato fermato nella notte del 31 gennaio scorso mentre usciva dalla sua abitazione con un atteggiamento sospetto. A seguito di una successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale nascosto in un mobile: oltre 200 grammi di hashish, 170 grammi di marijuana, un grammo di cocaina, un bilancino di precisione e, elemento ancora più allarmante, una potente munizione calibro 7,62 NATO.

Le sostanze stupefacenti, già confezionate in dosi e pronte per essere vendute, facevano pensare che l'abitazione del 50enne fosse stata trasformata in un vero e proprio punto di spaccio. La droga sequestrata, secondo le prime analisi, presentava un alto grado di purezza e avrebbe fruttato ingenti guadagni illeciti.

L'arresto del 50enne è un colpo al traffico di stupefacenti nella zona. L'operazione si inserisce in una più ampia strategia delle forze dell'ordine volta a contrastare il fenomeno dello spaccio, soprattutto tra i giovani. La presenza di munizioni da guerra, inoltre, sottolinea come il mondo della droga possa incrociarsi con quello della criminalità organizzata, rappresentando un serio pericolo per la sicurezza pubblica.

I carabinieri hanno sottolineato l'importanza di intensificare i controlli sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, sempre più diffuso. .

Il 50enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio.