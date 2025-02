Massimo Tatone entra nella Segretaria Nazionale di Destra Sociale

Comunicato stampa Segretaria Regionale Destra Sociale Abruzzo

In data 27 gennaio 2025 è stata costituita la Segreteria Nazionale di Destra Sociale composta da:

- Presidente Nazionale Sergio Arduini

- Vice Presidente Nazionale Paolo Maccari.

- Segreteria Nazionale: Agata Montaudo, Elisa De Rosa, Massimo Tatone, Sergio La Ghezza.

Massimo Tatone, già Coordinatore Regionale Destra Sociale Abruzzo e Responsabile Del Dipartimento Nazionale Ambiente, Territorio e Protezione Civile, è stato promosso sul campo per il suo lavoro e impegno sia a livello locale nella sua città di Ortona, ma anche fuori regione.

Tatone ha un pregio: quello di parlare con tutti e confrontarsi con vari personaggi politici da Destra a Sinistra.

Massimo Tatone per Destra Sociale è un ottimo elemento che altri non sono riusciti a sfruttare. Possiamo dire con tutta franchezza che oggi Massimo Tatone è l’unico personaggio politico di Ortona ad avere un incarico nazionale e noi ne siamo fieri.

Per le amministrative comunali su Ortona, Destra Sociale è in attesa della scelta del candidato sindaco, già nei comunicati passati si annunciava pieno appoggio al candidato del gruppo Fratelli D’Italia, se così non fosse Destra Sociale farà poi la sua scelta.