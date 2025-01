La Sieco Akea Ortona cede tre set a uno in casa della BCC Tecbus di Castellana Grotte

Una gara equilibrata, tranne per un disastroso second set. Per due volte le squadre sono arrivate a giocare ai vantaggi che hanno arriso una volta a testa. Grande prestazione della BCC Tecbus di Castellana Gorotte che hanno messo a segno ben 11 aces contro i 4 di Ortona e addirittura 17 muri punto contro i 7 della Sieco Akea. Proprio la difficoltà di superare il muro che quando non bloccava, sporcava sempre l'attacco, facilitando la ricostruzione ha inciso sulla sconfitta. Bene per gli avversari anche la copertura che spesso e volentieri hanno impedito alla palla di toccare terra.

L'analisi di Coach Denora: «Per prima cosa c'è da riconoscere il merito degli avversari. Questa sera Castellana ha disputato quella che è a tutti gli effetti "una signora partita". Dopo di che dobbiamo ammettere tutte le nostre responsabilità per cui in ogni set è mancato qualcosa al nostro gioco. Un primo set giocato in maniera altalenante, quasi con il freno a mano tirato e nonostante questo bravi a portarlo a casa in una situazione che si era fatta difficile. Nonostante il set di vantaggio, le nostre debolezze sono spuntate fuori. Non ci siamo espressi bene in ricezione e abbiamo difettato di costanza in attacco e a muro. Sono tutti aspetti sui quali lavoriamo ogni giorno e dovremmo farlo ancora meglio in futuro. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, io in primis, così come tutti i giocatori che scendono in campo. Devo trovare la giusta formula per far tornare la squadra quella macchina da punti che era soltanto qualche settimana fa»

In Breve

Nei primissimi punti del primo set la Sieco Akea Ortona incontra difficoltà nel cambio palla. Gli attacchi si stampano sul muro dei padroni di casa. È un turno al servizio di Pinelli a mettere in apprensione la ricezione dei padroni di casa. L'attacco dei pugliesi ne risente e gli Impavidi rimettono in parità il parziale sull'11-11. La gara vira sulla rotta dell'equilibrio. La Sieco trova un paio di volte il punto break ma il doppio vantaggio è immediatamente ricucito dai padroni di casa. Nel finale di Set i ragazzi di Coach Denora trovano un vantaggio di tre punti. È però la volta dei pugliesi per trovare un buon filotto al servizio con Casaro che dai nove metri mette in crisi la ricezione di Ortona. Il punteggio torna in parità sul 23-23. Il set andrà ai vantaggi e poi volgerà a favore della Sieco che vince uno scambio lungo ed entusiasmante.

Il muro della BCC Tecbus parte in quinta, nel secondo set, riuscendo a fermare tutti gli attacchi degli ospiti. Il divario è subito importante 4-0 e continua a crescere fino al 15-1. Una ricezione scarsa da parte di Ortona ed un muro invalicabile di Castellana hanno condizionato questo secondo parziale con la Sieco che alla fine ha cambiato tutti gli effettivi in campo. Padroni di casa bene anche dai nove metri. Sono ben 6 gli ace soltanto in questo set.

Sembra più concentrata la Sieco nel terzo set ma lo è altrettanto la squadra padrona di casa. L'avvio di parziale è dunque equilibrato ma poi Casaro va al servizio e tornano le difficoltà in ricezione per gli ortonesi. Ortona questa volta non si scompone e riesce anche a difendere bene alcuni palloni che permettono una migliore ricostruzione di gioco. Set equilibrato con un piccolo sprint finale degli ortonesi 19-21. Ancora una volta il set finisce ai vantaggi ma è Castellana Grotta ad aggiudicarsi il set ed il primo punto.

L'incontro continua sui binari dell'equilibrio, quantomeno nelle prima battute del quarto set. Partono meglio i padroni di casa ma la Sieco Akea trova subito modo di rimettere in equilibrio il punteggio. È Ortona a provare una prima fuga sul 5-8. La fuga, tuttavia, è subito stoppata, con i padroni di casa pronti a riportare in equilibrio sul 9-9. La Sieco ci prova e ci riprova ma i padroni di casa sono estremamente bravi a raccogliere la gran parte degli attacchi ortonesi. Ne consegue che Castellana riesce a contrattaccare e a macinare punti che poi risulteranno fatali per gli impavidi.

La Gara

PRIMO SET

I Padroni di casa scendo in campo con il palleggiatore Cappadona e Casaro opposto. Zornetta e Iervolino schiacciatori, Marra e Ciccolella al centro. Guadagnini Libero.

Coach Denora prova a invertire la tendenza con Pinelli regista e Rossato opposto. Gli In posto quattro ci sono Bertoli e Del Vecchio mentre al centro opereranno Arienti e Pasquali. Libero Broccatelli.

Il primo servizio è a favore della BCC Tecbus di Castellana grotte con Cappadona. Il muro di Castellana smorza l'attacco di Ortona, la BCC ricostruisce e fa punto 1-0. Fuori il lungolinea di Rossato 2-0. Ancora Rossato e questa volta arriva il primo punto ortonese 2-1. Il muro di Ciccolella è dentro 4-1. Iervolino tocca l'attacco di Bertoli 5-3. Ortona ricostruisce bene e finalizza con Rossato 6-5. Fuori la diagonale stretta di Del Vecchio 8-6. Bertoli fermato da Ciccolella 10-7. Ottimo primo tempo di Pasquali 10-8. Ace per Pinelli 10-9. Zornetta sbaglia il suo attacco 10-10. A segno Rossato ed è sorpasso 10-11. Muro solitario di Bertoli 12-14. Errore al servizio per Casaro 14-15. Rossato vince la sfida con il muro 14-16. Ace di Iervolino 16-16. Fuori la diagonale di Zornetta 17-20. Ancora un attacco di Zornetta che prova una palla di seconda ma schiaccia sula rete 18-21. Ancora un errore per lo schiacciatore di Castellana, Zornetta serve ampiamente fuori 19-22. Bertoli murato da Cappadona 22-23. Rossato trova il set ball 23-24. Fuori il servizio di Rossato 24-24. Il muro di Ortona intercetta il pallonetto e si aggiudica il primo set 24-26.

SECONDO SET

Subito il punto della BCC 1-0. Marra ferma Rossato 2-0. Ancora un muro, stavolta di Iervolino su Del Vecchio 3-0. Buono l'attacco di Marra 5-0. Rossato trova un buon muro e muove il tabellone elettronico 6-1. Doppio Ace di Casaro 9-1. Muro di Marra 10-1. Ancora ace per Casaro 13-1. Altro ace per Casaro 14-1. Il muro ferma Rossato 15-1. A questo punto Coach Denora fa entrare tutte le "seconde linee" e Di Giunta fa punto. Fuori l'attacco di Di Tullio 19-5. Murato Giacomini 22-7. Murato anche Di Giunta 23-7. Ace di Ciccolella 24-7. Ancora ace di Ciccolella 25-7.

TERZO SET

Si rientra in campo con quella che è la formazione titolare. Del Vecchio e Pasquali non si intendono e la palla cade a terra 1-1. Forte la botta di Rossato 1-2. È in campo l'attacco di Casaro 2-2. È dentro il contrattacco della BCC, con Iervolino 4-2. Bertoli trova un pertugio tra le mani del muro ed è li che infila a palla 4-5. Fuori la diagonale di Casaro 4-6. Ace di Casaro 6-6. Fuori il muro di Rossato su Iervolino 7-6. Ancora in difficoltà la ricezione di Ortona sul servizio dell'opposto Casaro 8-6. Rossato ottiene il cambio palla 9-7. Arienti impatta male la palla al centro e questa vola lontana dal fondo campo 12-8. Fuori l'attacco di Bertoli 13-10. Ace di Pinelli 13-12. Fuori il palleggio di terzo tocco per la BCC 13-14. Rossato 14-15. Ace di Ciccolella 16-16. Casaro trova il punto del 18-18. Bertoli battezza fuori la palla di ritorno dal muro, ma questa finisce sulla riga 19-18. Rossato non rende vano un miracolo di Broccatelli 19-20. Ace Rossato 19-21. Bertoli invece serve sulla rete 21-21. Fuori il muro su Rossato 21-22. Ottimo il primo tempo al centro per Castellana 22-22. Murato Rossato 23-23, da Zornetta. Ciccolella trova il muro del 24-23. Rossato, mani-fuori e set-point annullato 24-24. Zornetta 25-24. Ancora una volta Rossato annulla 25-25. Non riesca la copertura sul muro e con il punteggio di 27-25 Castellana vince il terzo set.

QUARTO SET

Al servizio c'è Arienti ma Ciccolella fa muro 1-0. Ottimo pallonetto di Rossato 1-1. Rossato accorcia le distanze 3-2. Bertoli sfrutta le mani del muro 5-6. Muro di Arienti su Casaro 5-7. Ace di Rossato 5-8. Ace di Zornetta 8-9. Fuori l'attacco di Rossato 9-9. Del vecchio conquista un importante cambio palla togliendo Casaro dai nove metri 11-12. Buona la diagonale di Del Vecchio 13-14. Rossato per il cambio palla 16-15. Casaro trova un buon mani-fuori 17-15. Murato Del Vecchio 19-16. Rossato non trova le mani del muro e la palla vola fuori 20-17. Finisce fuori il muro di Rossato su Iervolino 21-18. Ace di Iervolino 22-18. Fuori il servizio di Castellana 22-19. Bertoli 23-20. Fuori la diagonale di Bertoli 24-20. Bertoli pallonetto del 24-21. Colella chiude set e partita.

BCC Tecbus Castellana Grotte - Sieco Service Akea Ortona 3-1 (24-26 / 25-7 / 27-25 / 25 - 21)

Durata Set: 29' / 18' / 37' / 30'

Durata Totale: 1h 54'

BCC Tecbus Castellana Grotte: Cappadona 2, Zornetta 14, Ciccolella 11, Iervolino 18, Casaro 18, Carta, Marra 16, Guadagnini (L) 73% pos 40% perf, Renzo, Russo, Mondello ne, Bux n.e., Didonato n.e., Guglielmi (L). Allenatore: Barbone. Vice: Valente.

Muri Punto: 17 – Aces: 11 – Errori Al Servizio: 12

Sieco Akea Ortona: Pinelli 3, Pasquali 4, Broccatelli (L) 64% pos. 25% perf., Bertoli 11, Giacomini, Del Vecchio 10, Di Tullio 2, Torosantucci, Rossato 15, Di Giunta 2, Arienti 5, Alcantarini, Di Giulio (L). Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 7 – Aces: 4 – Errori Al Servizio: 9

Arbitri: Pazzaglini Marco e Peccia Luigi