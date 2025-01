Una sontuosa Victoria Cross ferma la capolista

✍️⚽️Un punto importantissimo, ma la prestazione di più. Il racconto dell’ultima partita in casa

Davanti ad un'ottima cornice di pubblico è andata in scena una bellissima partita dove si affrontavano la seconda in classifica (i #BiancorossiFossacesia) e la penultima (noi). Come ha sottolineato un nostro esperto tifoso a fine gara: a non conoscere la classifica si sarebbe fatto fatica dagli spalti a capire quale delle due formazioni fosse la capolista del girone. È stato forse il miglior Victoria Cross della stagione, abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra attrezzata per il salto di categoria. Sempre più si sta vedendo la mano di Mister Panta, con i ragazzi che iniziano a capire che possono giocarsela con tutte le squadre. Il gruppo così può togliersi molte soddisfazioni. Ora bisogna rimanere concentrati al massimo perché c’è una montagna altissima da scalare.

Tabellino

Victoria Cross Ortona 1️⃣

Biancorossi Fossacesia 1️⃣

⚽️Del Peschio, De Luca

Formazione: DELLA PELLE, ANGELUCCI, MAZZARELLI, ALTOBELLI (58’ TELLA), LUCIANI, SCORPIGLIONE, MANFREDI (72’ SCARINCI), D'AMELIO, HAMZA (84’ MACCARONE A.), DE LUCA, BILANCIA (64’ MARIANI)

?Cronaca del match

Un primo tempo giocato a specchio da entrambe le squadre e senza grandi occasioni.

La ripresa si apre con il vantaggio degli ospiti al secondo minuto per mano dell’eterno Del Peschio al quale non possiamo che inchinarci.

Al minuto 8 arriva però il pareggio del nostro De Luca su assist al bacio di Raffaele D'Amelio che arriva sui piedi del bomber, il quale sorprende da fuori area il portiere ospite con una traiettoria chirurgica e si porta in doppia cifra nella classifica marcatori.

Ci divoriamo poi un’occasione clamorosa per il vantaggio e, quando mancano 10 minuti al triplice fischio, c’è un episodio dubbio in area di rigore del Fossacesia: De Luca viene agganciato da un difensore ma per l'arbitro è tutto regolare.

Neanche il tempo di respirare e mercoledì si torna di nuovo in campo per il recupero a Montemarcone di Atessa con i Draghi San Luca, quinta forza del campionato.

