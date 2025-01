UN'ORTONA STRARIPANTE RIFILA CINQUE RETI AL MALCAPITATO REAL CASALE

L'Ortona sta migliorando di gara in gara , il mister Colussi continua a mettere in campo il tridente che sta portando i frutti sperati ma non scontati ma evidentemente l'allenatore e' in grado di giostrare in modo da adattare il modulo ai calciatori che ha a disposizione .

Ho avuto già modo di elogiare le sue scelte perchè il campo lo sta ripagando a dovere e forse anche al di là delle sue previsioni ma per chi lo conosce non può che dire che questo condottiero sa quel che fa .

Le ultime tre gare a partire dal recupero con Lauretum sono state una svolta a livello di gioco e i risultati non sono stati a bottino pieno solo perchè domenica scorsa i pali e le traverse avversarie si sono messe di traverse e sembravano muoversi per intercettare i tiri degli Ortonesi , ricordo che ben sette sono stati i legni colpiti . Comunque sia la gara di oggi e' stata a senso unico , non cè stata storia , già al 6' del P.T. per gentile concessione del difensore avversario l'Ortona e' passata in vantaggio quindi per autorete , da questo punto in poi c'è stata solo squadra in campo che ha sciorinato un bel gioco con una messe di reti , alla fine il 5-0 come risultato finale rispecchia quello che le due squadre hanno fatto vedere in campo .

Al 25' p.t. con una splendida azione di Del Greco arriva il raddoppio , davvero di bella fattura devo dire , il difensore comincia a corroborare e a mettere in campo la sua dote di difensore offensivo che oggi ha anche segnato .

Al 40' sempre del p.t. e' arrivato il terzo gol con il solito Pompilio che conferma appieno la sua dote migliore , ossia attirare il pallone dove si trova lui e poi mettere in rete apparentemente con facilità ma con una dote di raro rapinatore d'area .

Sempre Pompilio al 25' del s.t. prima e al 27' poi fissa il punteggio sul 5-0 che e' il risultato finale .

Una tripletta quella di Pompilio che può stupire chi non lo conosce ma non chi l'ha seguito nel suo percorso di calciatore . Serio , corretto , oserei dire un signore e poi un goleador di sicuro affidamento .

L'avversario visto oggi e' parso non all'altezza della sua situazione in classifica che era a soli due punti dai gialloverdi ma come spesso dico il pallone e' bello perchè e' vario , si può passare da grandi prestazioni a quelle deludenti , probabilmente oggi per loro e' stata una giornata no .



Formazione Ortona :

1-De Deo v. 5,5 non ha dovuto fare nessun intervento , mezzo voto in meno per essersi fatto ammonire inutilmente , e' già stato espulso una volta , reiterare quando non serve e' deleterio .

2-Del Greco v. 7.5 Una spina nel fianco della difesa avversaria , oggi premiato anche da uno splendido gol .

3-Giancristofaro v. 6.5 come sempre si limita alla marcatura , raramente azzarda un contributo offensivo , probabilmente limitato in questo dalle sue caratteristiche e dalle disposizioni del mister .

4-Giandonato v. 6.5 non eccelle ma fa sentire il suo peso a centrocampo , deve migliorare perchè le sue prerogative sono assolutamente superiori .

5-Di Castelnuovo v. 7.5 Non ha avuto gran lavoro da fare ma lo voglio premiare per la sua tranquillità , maturità che dimostra nonostante sia del 2008 , credo che il suo prospetto e' di categoria superiore .

6-Caporale v. 7 the wall e' una sicurezza dall'inizio di campionato sia per quello che fa che per la tranquillità che da al reparto e soprattutto ai più giovani , apprezzo in lui anche il comportamento che non esagera mai e non si espone a possibili espulsioni .

7-Bernabeo s.v. purtroppo ha potuto giocare pochi minuti in quanto e' stato toccato duro in zona di centrocampo che lo ha costretto ad abbandonare .

8-Petrone v. 7 corre e sta nel vivo del gioco , non ha il piede delicato ma prezioso per corsa ed impegno .

9-Pompilio v. 8.5 in campo e' utilissimo perchè fa salire la squadra , i palloni che prende difficilmente li butta via e la sua stazza gli permettere di schizzare molti palloni alti che possono creare potenziali occasioni . Credo che ora stia raggiungendo una forma ottimale che lo rende lucido , cinico , tranquillo , e ne esaltano la sua dote migliore ossia si trova sempre al posto giusto nel momento giusto , i palloni vacanti in area sono i suoi preferiti e molto spessi li spedisce in rete . Una tripletta esaltante oggi .

10-Schiedi v. 7 e' bravo nel scegliere la posizione giusta per giocare un numero cospicuo di palloni , oggi in fascia sinistra e' stato un perno .

11-Paravati v. 5 ha perso un numero impressionante di palloni , non e' mai riuscito a far salire la squadra , abulico , testardo nel fare da solo , svogliato , prestazione altamente insufficiente .

18-Pau v. 6 e' uno dei nuovi arrivati , sostituisce Bernabeo che ha nella velocità e nella forza fisica le sue doti migliori . Non era per nulla facile , ha altre caratteristiche che non sono riuscito ancora ad inquadrare perfettamente , comunque si e' dato da fare e non ha sfigurato . Voglio rivederlo all'opera .

Allenatore Roberto Colussi v.8 ormai lo conosciamo benissimo e sappiamo esattamente qual'e' il suo valore . Ora sta provando il tridente d'attacco e i risultati sono esaltanti dal punto di vista delle occasioni create e realizzate . Peccato per domenica scorsa che i legni , ben sette , non gli hanno permesso di raggiungere la vittorias ampiamente meritata . Non disdegna di mettere in campo i giovani , altra sua caratteristica preziosa .

Amerigo Gizzi

