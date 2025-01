Comincia il girone di ritorno per la Victoria Cross Ortona

Domenica 12 gennaio, alle ore 17.30, presso lo stadio Comunale di Ortona, la Victoria Cross Ortona affronterà il Rocca San Giovanni, la gara è valevole per la prima giornata di ritorno.

?IL PENSIERO DEL PRESIDENTE ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO

Verso VICTORIA CROSS-Virtus Rocca S. Giovanni

“Finalmente dopo quasi un mese si riparte e non vedevamo l'ora.

Ricominciamo con un nuovo tecnico e l'impatto che ha avuto con i ragazzi mi provoca solo a belle sensazioni.

Ieri ad esempio eravamo in ventidue all’allenamento, e il Mister ha optato per una partita a tutto campo.

Si sta rinnovando un bell'entusiasmo, che nell'ultimo periodo era venuto un po' meno.

Ci sono tredici finali da affrontare, come sempre sono fiducioso e sono convinto che Mister Panta sappia toccare le corde giuste ai nostri ragazzi, anzi lo sta già facendo”.

~Giampiero Misci.



#10annidiVictoria #VictoriaCrossOrtona #LndAbruzzo