Domenica 12 gennaio alle ore 11,00 presso il Soggiorno Proposta di San Pietro ad Ortona messa, celebrata da Don Luigi Giovannoni, in ricordo e “in onore” di Don Antonio di Renzo,

Domenica 12 gennaio alle ore 11,00 presso il Soggiorno Proposta di San Pietro ad Ortona si terrà una messa, celebrata da Don Luigi Giovannoni, in ricordo e “in onore” di Don Antonio di Renzo, un uomo che è stato esempio e testimonianza viva del carisma e dello stile salesiano in diversi ambiti della vita degli Ortonesi e di molti Abruzzesi.

Ha lasciato un segno importante nella formazione professionale di numerosissimi giovani, donando loro, attraverso la formazione e l’inserimento lavorativo, la possibilità di essere inseriti nella società come “onesti cittadini”, come amava definirli Don Bosco. Ha inciso nel tessuto imprenditoriale della ns. regione attraverso la collaborazione costante con le numerose aziende create da ex allievi Salesiani e dando vita al consorzio Ortona Revisioni, in quanto il suo sguardo lungimirante è stato sempre teso a favorire il dialogo fra la formazione e il mondo del lavoro.

Ha contribuito a sviluppare le opportunità sportive per i giovani di Ortona, attraverso la collaborazione nello sviluppo di società sportive nel calcio e nel basket, convinto del fatto che lo sport, rappresenta un volano fondamentale per arrivare al cuore dei giovani e proteggerli da forme di devianza.

Ha lasciato un’impronta importante nel sociale, dando vita, in collaborazione con il Comune di Ortona all’allora Informagiovani e gestendo diversi progetti per minori e disabili.

Un uomo buono. Mite e deciso. Dotato di un’intelligenza viva e “generativa”. Oggi continua a vivere nelle tante persone che forgiato attraverso il suo stile tipicamente salesiano e nei numerosi progetti che esistono ancora oggi.

Un vero seguace di San Giovanni Bosco.