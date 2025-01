" PATTO PER ORTONA " NUOVO INCONTRO PROGRAMMATICO

Nuovo incontro programmatico della coalizione “Patto per Ortona” con il candidato sindaco IlarioA



Cocciola, sostenuto dal centro sinistra e da liste civiche.

L’evento si svolgerà domani alle 17:30 nella

Sala Eden e rappresenta un'opportunità importante per analizzare la situazione dei parcheggi a

Ortona e discutere sulle problematiche legate all'assenza di un piano traffico e della mobilità. Il tema

centrale è l'assetto dei parcheggi e le conseguenze che la scelta adottata dall'amministrazione

Castiglione avrà sulla città, considerato che è stata adottata senza un preventivo ed adeguato

confronto pubblico e senza un progetto chiaro sull’intervento in carenza di una pianificazione

strategica.



Andrea Barisci, coordinatore cittadino di Azione ed esperto nel reperimento di fondi

strutturali per enti pubblici, interverrà ripercorrendo le tappe di tale sistema e per offrire una visione

diversa sulle risorse utilizzabili per migliorare la mobilità a Ortona. Per il futuro si farà riferimento a

come la coalizione Patto per Ortona intenda sviluppare un sistema di parcheggi ed una rete di

mobilità più funzionale ed efficiente per la città.



Ilario Cocciola, candidato sindaco, presenterà quindi la proposta della coalizione per rimediare alla

situazione attuale, criticando le scelte dell'amministrazione Castiglione per aver preso decisioni

senza un processo di partecipazione pubblica e senza una visione chiara per il futuro della mobilità

ortonese.

Una delle questioni cruciali sarà la necessità di sviluppare un piano traffico che tenga

conto delle esigenze dei cittadini, del turismo e della sostenibilità anche nell’ottica di superare le

difficoltà legate al nuovo sistema parcheggi.

L'analisi critica si concentrerà su diversi aspetti:



Mancanza di pianificazione strategica: Senza un piano traffico e della mobilità, le scelte sui parcheggi

risultano senza un coordinamento con le esigenze reali della città, creando disagi a cittadini e

visitatori.



Scelte senza confronto pubblico: Le decisioni adottate senza una consultazione pubblica rischiano di

non riflettere le necessità della comunità, portando ad una gestione inefficace ed al malcontento tra

i residenti, che si trovano alle prese con un peggioramento della propria qualita’ di vita e con un

forte impatto economico sul proprio bilancio famigliare.

Impatti sul traffico e sulla qualità della vita: l'analisi critica valuterà come il nuovo assetto dei

parcheggi influenza la viabilità, creando congestione, disagi nel parcheggio, aumentando i tempi di

percorrenza in città e percepita come una ulteriore tassa.

Soluzioni alternative: Patto per Ortona propone soluzioni innovative per la gestione dei parcheggi e

della mobilità, l'introduzione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio dei parcheggi, la

promozione di soluzioni di mobilità alternativa (biciclette, car-sharing, mezzi pubblici), e

l'implementazione di un piano traffico che aumenti la possibilità di parcheggiare senza oneri,

ottimizzando gli spazi e riducendo la congestione.

L'incontro vuole essere un'occasione di confronto interessante, dove si discuterà non solo delle

criticità, ma anche delle possibili soluzioni per un futuro più sostenibile e funzionale per Ortona e del

diverso metodo che Patto per Ortona attuerà nella gestione del bene pubblico.

PATTO PER ORTONA