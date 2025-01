L'ORTONA NONOSTANTE LA SCONFITTA ESCE A TESTA ALTA DAL COMUNALE

La gara era di cartello visto che il Bacigalupo era capolista con 35 punti e l'Ortona era all'inseguimento con 30 . Dal punto di vista dello spettacolo non si e' visto granchè ma l'adrenalina si percepiva fra i calciatori in campo . Il primo tempo e' stato all'insegna del timore da ambedue le squadre e sembrava quasi una partita di scacchi con mosse e contromosse che si elidevano a vicenda . La squadra messa in campo dall'allenatore gialloverde Colussi tatticamente era improntata al contenimento del Bacigalupo con ripartenze rapide che potessero mettere in difficoltà lo scacchiere arcigno dei Vastesi che non a caso erano e consolidano la loro classifica che li vede ai vertici assoluti , ora e' sola come capolista .

Nel primo tempo l'Ortona ha tenuto botta ed anzi si e' resa protagonista con due ripartenze che se gestite meglio potevano portarla in vantaggio e questo dimostra che il mister aveva azzeccato la tattica per mettere in difficoltà il Bacigalupo . Comunque i primi 45' della gara regalavano due squadre che si temevano talmente tanto che il gioco e' ristagnato quasi sempre a centrocampo con i due portieri avversari spettatori non paganti . Il secondo tempo invece e' apparso subito che gli ospiti riuscivano a tenere più palla imbastendo delle trame pericolose ed infatti al 15' s.t. passavano in vantaggio con un'azione rocambolesca che vedeva la difesa Ortonese imbambolata , l'attaccante ospite facilmente metteva in rete a due passi dal portiere De Deo .

Ci si aspettava una reazione veemente dei padroni di casa ma a questo punto il Bacigalupo ha fatto vedere una consistenza , una solidità tale da legittimare il vantaggio conseguito .

I bianchi ospiti non hanno mai abbassato la guardia e più volte si sono fatti vedere con conclusioni importanti .

Con l'ingresso di Paravati e di Pompilio mister Colussi ha messo più fisicità all'attacco e subito si e' visto un miglioramento in fase offensiva che in un paio di occasioni potevano regalarci il pareggio . I gialloverdi hanno cominciato a pressare con agonismo e forte volontà anche se non sono mai riusciti ad imbastire quei fraseggi a centrocampo che potessero sfociare in vere e proprie occasioni . Comunque quei lanci che a volte provenivano dai difensori diventavano contendibili dai nostri attaccanti che mettevano almeno in difficoltà gli avversari . Al 35' s.t c'e' stata l'espulsione del difensore Vastese che ancora di più ha spronato i gialloverdi che con rinnovato vigore hanno sperato di raggiungere il pareggio agognato . Allo scadere dei minuti regolamentari il capitano Ortonese Lieti si e' fatto “ toppare ” con una gomitata all'avversario , credo involontario nella foga dell'azione , ,ma l'arbitro ci ha visto una condotta violenta che lo ha indotto ad espellerlo . In parità di nuovo numerica sono trascorsi i minuti di recupero senza avere altre possibilità concrete di segnare .

Domenica prossima altra gara di cartello sempre al comunale con il forte Lauretum , bisogna ricostruire un po' il morale ma la consapevolezza di essere all'altezza dell'avversario può e deve portarci alla vittoria .

Formazione Ortona

1-De Deo v. 5.5 dopo un primo tempo di tutto riposo ha avuto delle sbavature importanti , forse dovute al sole , non lo si e' visto sicuro come in altre circostanze .

2-Moro v. 6 in qualche difficoltà , ha permesso all'avversario di farsi saltare un paio di volte in modo netto , questo deve evitarlo assolutamente .

3-Giancristofaro v. 6 vale lo stesso discorso del collega difensore Moro .

4-Giandonato v. 6 cerca di imbastire fraseggi e arginare gli avversari che erano forti a centrocampo , non sempre ci e' riuscito ma avrebbe bisogno di un compagno di reparto con fiato da vendere e bravo in interdizione . Un maratoneta manca in questa zona del campo .

5-Lieti v. 6 non ha avuto compito facile contro ottimi avversari , a volte e' dovuto ricorrere a qualche fallo di troppo , peccato per l'espulsione anche perchè penalizza la squadra nella prossima gara .

6-Caporale v. 6 non granitico come altre volte ma gli avversari erano bravi , a volte si intestardisce a fare lanci lunghi al povero Rosati che puntualmente veniva sovrastato dal corazziere avversario . I lanci lunghi non devono essere fatti alla carlona ma solo se sono idonei ad attaccare lo spazio .

7-Del Grosso v. 5.5 da lui mi aspetto una spinta di rilievo per i propri attaccanti ma oggi e' assolutamente mancato in questo , un po' fuori forma e impreciso .

8-Petrone v. 5.5 sembra ancora in fase di rodaggio , non riesce a fraseggiare bene a centrocampo e questo favorisce il gioco avversario e mortifica il nostro .

11-Rosati v. 6 il furetto si e' battuto a volte in modo improbo visto come e' stato servito , non e' da sportellate , quando attacca lo spazio se servito a dovere da un buon contributo .

10-Selvallegra v. 6 non era facile per lui destreggiarsi ma la volontà che ci ha messo mi va di premiarla , spero che domenica prossima si possa gridare il suo nome come protagonista di un goal , e' troppo tempo che non segna su azione .

9-Bernabeo v. 5.5 e' giù di condizione , non riesce mai a liberarsi , in qualche ripartenza impreciso nei passaggi , non al meglio .

19-Pompilio v. 6 la sua fisicità e' essenziale quando si deve assaltare , credo che il mister lo vede giù di condizione altrimenti sarebbe inspiegabile non utilizzarlo .

20-Paravati v. 6.5 il suo ingresso e' stato positivo , ha combattuto , si e' fatto apprezzare ed in un paio di circostanze ha creato scompiglio nella difesa avversaria e non era facile .

allenatore Roberto Colussi v.7 credo che abbia nel p.t. schierato una formazione iniziale votata al contenimento per privilegiare le ripartenze con due giovani attaccanti veloci , in un paio di occasioni nel primo tempo se ne e' vista la bontà anche se non ha protato benefici concreti . Quando e' stato necessario ha incrementato la fisicità e qualche risultato lo si e' visto .

Amerigo Gizzi