Brilla l'Asd Arcieri Abruzzesi, riconoscimenti dal Coni provinciale Chieti

Importante riconoscimento per l’Asd Arcieri Abruzzesi: tre atlete del team sono state premiate da Massimiliano Milozzi, presidente del Coni provinciale Chieti per i significativi risultati raggiunti durante il 2024 che le hanno portate a distinguersi a livello nazionale ed internazionale.

Roberta Di Francesco, Flavia Trabucco e Giorgia Montaldi hanno vinto rispettivamente l’Oro al Campionato del Mondo, l’Argento al Campionato Mondiale e l’Oro alla Coppa Italia. Un riconoscimento è stato consegnato anche all’Asd Arcieri Abruzzesi per la vittoria al Campionato Italiano.

"Un onore premiare tre atlete che si sono distinte come Fitarco durante l’annata sportiva 2024 - sottolinea Milozzi -. Il Coni provinciale si prefigge di dare spazio e visibilità a tutti gli sport, dal più piccolo al più grande. Quando ci sono questi prestigiosi risultati, sono ripagati i tanti sacrifici che anche i genitori fanno per permettere ai loro figli di praticare sport: a loro va il mio sentito ringraziamento. Il Coni provinciale Chieti è sempre in attività. Da delegato provinciale cerco di essere sempre vicino alle società. Nel 2025 la nostra provincia, ma anche tutto l’Abruzzo diventerà una vera e propria palestra a cielo aperto: metteremo in atto delle importanti iniziative in particolare a Chieti, che sarà Città Europea dello Sport, per dare lustro alla nostra splendida città e a tutta la provincia”.

Così il segretario dell’Asd Arcieri Abruzzesi, Marco Di Virgilio: “La nostra associazione sportiva è nata nel 2015. In questi quasi dieci anni abbiamo fatto conoscere questo sport a tanti giovani che poi hanno partecipato a competizioni sia nazionali che internazionali ottenendo anche ottimi risultati. Invitiamo tutti i ragazzi a visitarci e provare. Il nostro è uno sport familiare:anche tanti genitori partecipano come sportivi”.

Visibilmente emozionate le atlete che hanno ritirato il premio. Roberta Di Francesco ha ringraziato il gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre e il Corpo di Polizia Penitenziaria che da quest’anno le hanno dato la possibilità di rappresentarli nelle competizioni a nazionali ed internazionali dichiarando: “Spero nei prossimi anni di continuare a vincere portando ancora grandi risultati alla mia società di appartenenza che alla Fitarco e al gruppo sportivo”.

Flavia Trabucco ha ricordato i suoi esordi quando aveva nove anni e che da tre è nei gruppi nazionali e guarda al futuro con ottimi propositi: “Spero di migliorare e di continuare ad avere esperienze internazionali”.

Giorgia Montaldi pratica il tiro con l’arco da dieci anni e lo fa con un arco particolare, il Compound, a differenza delle altre due ragazze: “Per i prossimi anni vorrei continuare così e partecipare a qualche evento internazionale”.