La Befana porta carbone alla Sieco, che perde 3-0 la sfida a Gioia Del Colle

Una Sieco Service Akea Ortona non al meglio della condizione quella che ha affrontato la forte JV Gioia Del Colle questa sera. Gran parte della squadra era ancora alle prese con gli strascichi di una fastidiosa influenza e così Coach Denora è costretto a rinunciare a Del Vecchio, rimasto a casa con la febbre e a preferire un buon Giacomini ad Arienti, non al meglio. La tattica della JV Gioia del Colle è quella di impensierire la ricezione di Ortona con servizi ficcanti. L'idea è buona, Ortona riceve sporco e non sempre Pinelli può avere tutte le scelte a disposizione. Vale invece tutto il contrario per i padroni di casa, che questa sera dimostrano una difesa rocciosa e grande capacità nel contrattacco. Ironia della sorte, la squadra che in campo fa e disfà è proprio la Sieco Akea Ortona che sia nel primo che nel secondo set stacca gli avversari e poi sul più bello si ferma. Due occasioni che con il senno di poi, potevano essere meglio sfruttate. Vero è che i padroni di casa hanno giocato una gara quasi impeccabile. Quasi perché quando la fase muro/difesa e ricostruzione della Sieco funzionava, c'era poco da fare. Una gara tutto sommato equilibrata, nonostante i ragazzi di Coach Denora non siano riusciti a conquistare neanche un set. Rammarico per due set che potevano essere gestiti diversamente? Si, ma non è da sminuire la voglia, la grinta e la forza d'animo degli avversari che si sono fatti carico di situazioni molto complicate, riuscendo a ribaltarle in proprio favore. Coach Denora: «Nulla da rimproverare a questi ragazzi che hanno dato il massimo su un campo complicato come quello di Gioia Del Colle. Non è stata una brutta prestazione la nostra perché abbiamo sempre e comunque lottato su ogni palla. C'è fare i complimenti ai nostri avversari per la loro prestazione. Anche quando noi attaccavamo con regolarità, loro sono riusciti a difendere ogni palla. L'obiettivo ora è recuperare le energie per affrontare al meglio la gara interna di mercoledì in Coppa Italia».

Arriva subito una chance per la Sieco Akea Ortona di smaltire questo boccone amaro affrontando in Coppa Italia la Domotek Reggio Calabria, che oggi invece riposava e arriverà in Abruzzo, fresca e con tanta voglia di riscattare la recente sconfitta in campionato.





IN BREVE

Nelle primissime fasi del primo set sono i padroni di casa a gestire meglio il contrattacco tanto che Gioia trova un immediato +3 sugli abruzzesi. Coach Denora intuisce qualcosa e ferma i giochi e quando la Sieco torna in campo lo fa in maniera più determinata. Ortona rosicchia punti fino a riportare il parziale in equilibrio. Lo sprint finale vede Ortona avanti di un solo punto. I padroni di casa ci credono e tornano in vantaggio nella parte terminale del set. La situazione è ribaltata ed è Ortona a dover rincorrere ma si continua a giocare punto a punto. Milan si scatena al servizio, la ricezione traballa, Rossato non trova le dita del muro e il primo set è per i padroni di casa.

Meglio gli ortonesi nel secondo set che trovano subito due muri importanti con Pasquali e Marshall. Anche Gioia Del Colle ci mette del suo e Ortona prova la sua repentina fuga. I pugliesi però si scuotono e lo strappo è quasi ricucito. La Sieco Akea ha la possibilità, sul 15-19 di condurre con tranquillità il secondo set in porto ma decide di complicarsi le cose commettendo errori che permettono ai padroni di casa di riaprire le danze sul 20-20. Ormai Gioia del Colle è lanciata. Ortona prova a sparare le sue ultime cartucce ma l'entusiasmo dei pugliesi è troppo. Clamorosa rimonta, completata.

Ancora una volta Ortona sembra essere partita meglio nel terzo set ma proprio quando Gioia sembra essere in difficoltà, allora torna a risorgere. La Sieco Akea continua ad inciampare nelle stesse difficoltà di difesa e ricostruzione mentre i padroni di casa chiudono la strada agli attaccanti abruzzesi. Qualche fiammata finale non è sufficiente a raddrizzare un set, ed una gara a favore della JV Gioia Del Colle.

PRIMO SET

La JV Gioia del Colle, padrona di casa, si schiera con Longo palleggiatore e Vaškelis opposto, Mariano e Milan schiacciatori, Cester e Persoglia al centro e Rinaldi libero.

Coach Denora risponde con il sestetto base, nonostante molti giocatori si stiano ancora riprendendo da un fastidioso attacco influenzale. Si vedono quindi la diagonale formata dal palleggiatore Pinelli e da Rossato opposto. I martelli ricettori sono Capitan Marshall e Bertoli mentre al centro partiranno Giacomini e Pasquali. Broccatelli Libero.

Il primo servizio dell'incontro spetterà alla Sieco Akea con Pasquali ma il primo punto è di Gioia. Murato Rossato 2-0. Il primo punto per Ortona è di Marshall 2-1. Ricostruisce ancora la JV e Cester fa punto al centro 4-1. Out il servizio di Marshall 5-2. Vincente il lungolinea di Rossato 7-5. Errore dai nove metri per Milan 8-6. Ottimo attacco di Giacomini 9-7. È buona la diagonale di Milan 12-10. È di Bertoli il punto della momentanea parità 12-12. Vaškelis non trova il muro e la palla va fuori 14-15. Ace di Di Tullio 14-16. Giacomini infila la palla tra muro e rete 15-18. Sulla rete il servizio di Rossato 16-18. Fuori l'attacco di Marshall 17-18. Ottima pipe di Bertoli 17-19. Buon primo tempo di Cester 19-20. La pipe di Marshall è murata 20-20. Fuori l'attacco di Bertoli 22-21. Ace di Milan 24-22. Fuori la diagonale di Rossato ed il primo set è dei padroni di casa 25-22.

SECONDO SET

Vola fuori l'attacco di Marshall dopo una serie di confusi batti e ribatti 1-0. Vaškelis murato da Pasquali 1-1. Invasione per i padroni di casa 2-3. Muro di Marshall 2-4. Fuori l'attacco di Vaškelis 4-8. Milan gioca a carambola con il muro della Sieco 5-8. Bertoli trova una gran palla saltando da fermo 6-9. Ace di Persoglia 8-9. Bertoli serve sulla rete 9-10. Ace di Rossato 10-13. Milan cerca le mani del muro ma la palla vola fuori 12-15. Gran muro di Pasquali 12-16. Vaškelis mura Bertoli 14-17. Sulla rete il servizio di Gioia 15-19. Vaškelis lungolinea del 18-19. Ace di Mariano 20-20. Invasione di Milan 21-22. Bertoli murato da Persoglia 23-22. Rossato colpito dal diagonale di Milan 24-23. Rossato 24-24. Vaškelis ferma Rossato 26-24.

TERZO SET

È di nuovo la Sieco al servizio con Pinelli ma il primo punto è di casa 1-0. Il pallonetto di Cester è fuori 1-2. Fuori il servizio di Bertoli 2-2. Passa in primo tempo Giacomini 3-4. Ace di Rossato 3-6. Diagonale di Marshall 6-7. Vaškelis pizzica la linea di fondo campo 8-8. Rossato contrattacca sulla rete 9-8. Cester 11-9. Lunga la ricezione di Bertoli ed è facile per i padroni di casa trovare il punto del 14-12. Vincente la diagonale di Marshall 15-14. Passa Milan 18-15. Pasquali trova un varco 19-17. È in campo l'attacco di Marshall 20-18. Fuori il lungo linea di Marshall 22-19. Ace di Mariano 23-19. Marshall intercetta una palla lunga 23-21. Out il servizio di Rossato 24-21. Marshall sbaglia il servizio e chiude la gara 25-22.

JV Gioia Del Colle - Sieco Service Akea Ortona 3-0 (25/22 - 26/24 - 25/22)

Durata Set: 30' - 30' - 28'

Durata Totale: 1h 28'

JV Gioia Del Colle: Di Carlo(L) , Martinelli, Mariano 10, Attolico n.e., Pierri (L) 79% Pos. 42% Perf, Vaskelis 12, Longo 1, Milan 17, Disabato , Persoglia 6, Cester 10, Garofolo, Alberga. Allenatore: Passaro. Vice: Racaniello.

Muri Punto: 5 Aces: 4 Battute Errate: 6

Sieco Service Akea Ortona: Pinelli, Pasquali 5, Broccatelli (L) 60% Pos. 24% Perf, Bertoli 13, Giacomini 7, Marshall 6, Di Tullio 1, Torosantucci, Rossato 12, Arienti, Alcantarini n.e., Di Giulio. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 5 Aces: 3 Battute Errate: 12

Arbitri: Vecchione Rosario e Sumeraro Fabio