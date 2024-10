ORTONA IN MODO ABBASTANZA ROCAMBOLESCO TORNA ALLA VITTORIA FRA LE MURA AMICHE

Una vittoria serviva sia per il morale che per la classifica e questa e' arrivata anche se in modo rocambolesco e con il minimo scarto . Il risultato di due a uno ci porta ad incamerare l'intera posta che forse e' la cosa più importante ma ci lascia con l'amaro in bocca perchè i gialloverdi anzichè di dare l'impressione di migliorare sembrano invece fare passi indietro . Naturalmente come si usa dire a “ caval donato non si guarda in bocca ” ed anche noi per la circostanza lo facciamo nostro ma francamente e' stata una gara che di positivo ha solo la vittoria . Il primo tempo non ha detto granchè come espressione di gioco da parte della compagine di mister Lalli ed anzi ha mostrato carenze evidenti . Il centrocampo e' apparso inadeguato per condurre il gioco che notoriamente si sviluppa in modo adeguato se in questa zona del campo si prende possesso altrimenti tutti diventa sporadico e si vive di spunti personali che non sempre anzi quasi mai ti portano ad essere una compagine forte . In questo scorcio di gara lo si e' visto chiaramente , il solo Giandonato ha cercato di far girare la squadra ma senza il supporto di Selvallegra che probabilmente ha disputato un primo scorcio di gara disastroso e con un giovane prospetto come Napoletano che non incide come dovrebbe e' complicato tenere botta ad un avversario che fa girare bene la palla come il Lanciano . Comunque gli unici spunti di una certa importanza sono venuti dal centravanti Criscolo che e' sempre uno spauracchio per le difese avversarie ma e' evidente che se ci si limita ad azioni personali senza un supporto adeguato dell'intera compagine diventa difficile per chiunque .

Le cose non sono granchè migliorate nel secondo tempo perchè al rientro sono stati lasciati agli spogliatoi sia Giandonato che Criscolo pare per divergenze fra i due e il mister ha deciso di lasciarli fuori evidentemente per dare un segnale forte , se e' così bene ha fatto perchè essere buoni giocatori ed importanti non autorizza nessuno a travalicare e mandare l'armonia della squadra a carta e quarantotto . Il Lanciano ha fatto di tutto , per modo di dire , per perdere incappando in ingenuità gravi che sono costate tante espulsioni , addirittura tre . Comunque il finale di gara e' stato addirittura rocambolesco , al 27' una bella intuizione di Schiedi , match winner , ha segnato con un bel pallonetto e successivamente sul punteggio di 1-1 , nel frattempo il Lanciano in nove uomini aveva pareggiato per uno svarione e leggerezza della nostra difesa , ha siglato il goal vittoria con un colpo di testa al 43' . Finire la gara in otto uomini in una gara tutto sommato tranquilla e' grave e questo deve far riflettere molto la dirigenza del Lanciano che troverà magari un capo espiatorio nella conduzione dell'arbitro che secondo me non ci ha messo e non ci ha tolto assolutamente .

Credo che mister Lalli deve lavorare ancora molto per dare una registrata alla compagine perchè troppo spesso e' vittima di black out inspiegabili .

formazione dell'Ortona

1-De Deo v. 7 sempre vigile , buone parate , una sicurezza , sul goal incolpevole .

2-Del Greco v. 7 in marcatura non e' male , da una grossa mano in fase offensiva , un buon acquisto sicuramente , a dx o a sx da sempre il suo contributo .

3-Finizio v. 6 si limita in marcatura e non e' male ma mai un contributo ulteriore .

4-Giandonato v.6.5 mantiene il centrocampo , e' il fulcro e fino a quando e' stato in campo ha dato consistenza , troppo solo però , non aiutato a dovere .

5-Caporale v. 7 E' una roccia , una sicurezza davvero , e' grintoso quanto basta , gli avversari vengono puntualmente limitati , lo chiamo The Wall .

6-Moro v. 6 si e' dato da fare , applicazione massima , deve migliorare .

7-Criscolo v. 6.5 canta e porta la croce , non e' adeguatamente servito , deve cercare azioni personali per cercare di sfondare ma non e' facile .

8-Napoletano v. 5.5 e' un ottimo prospetto ma deve maturare molto , incide poco nell'economia della squadra , non e' mai o quasi servito ma questo dipende anche da lui che non trova mai la posizione giusta . Ha bisogno di tempo ma lo aspettiamo.

9-Rosati v. 6 tanta buona volontà , non e' un goleador , se segna e' un avvenimento , oggi ha colpito un palo , ma fa spazio e corre , utile .

10- Selvallegra v. 5 un primo tempo orribile , un secondo tempo in miglioramento .

11-Konda v. 6 poco tempo in campo , credo per infortunio .

16-Schiedi v. 8.5 match winner assoluto , la vittoria va ascritta a lui , bravissimo .

19-Paravati v. si e' battuto questa volta , forse la panchina gli ha fatto bene , comunque le soluzioni che sceglie per ora sono quasi sempre sbagliata , ma lo aspettiamo , ci dicono non e' questo il vero Paravati , vedremo .

14-Di Castelnuovo v. 6 un diciottenne esordiente che sostituisce Giandonato ha un compito arduo ma se la cava in rapporto all'età .

allenatore Lalli v. 6 la squadra non ancora trova un assetto stabile ma soprattutto in certe fasi della gara ha dei black out preoccupanti .

Amerigo Gizzi