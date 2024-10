Rotary Club Ortona: Visita di Massimo De Liberato, Governatore del Distretto 2090

Il Rotary Club Ortona ha organizzato, per il 25 ottobre, la tradizionale visita del Governatore del Distretto 2090, Massimo De Liberato il quale, oltre a presenziare alla quarantesima edizione del Premio “Vincenzo Frixa”, ha avuto modo di incontrare i soci del Club per un proficuo confronto sui progetti in essere e da attivare, e sulla “vision” del Rotary International, quale fonte di ispirazione per le azioni di service.

La serata si è svolta anche con la partecipazione del Rotaract Ortona e del Dott. Roberto Di Deo Iurisci che, nel corso del pomeriggio, ha svolto visite posturologiche con il Camper Sanitario del Distretto.

Tanti momenti di condivisione di intenti e di riflessione hanno arricchito una giornata pregna di propositi, di auguri e di ottime intenzioni, sempre con spirito di amicizia e solidarietà, tipicamente rotariani.