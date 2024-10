Sabato 26 Ottobre alle ore 17.30 presso Le Dimore, via D'Annunzio, a Ortona , l'associazione “ UniAmo Ortona ” a tenuto un incontro dal titolo "Grandi Progetti, Grande futuro?" per presentare alla cittadinanza i progetti infrastrutturali e di riqualificazione in fase di realizzazione o di progettazione avanzati.

Sono intervenuti l'arch Susanna Ferrini, progettista della riqualificazione del Polo Museale di Palazzo Farnese, l'arch Claudio Angelucci, Progettista della riqualificazione della Postilli-Riccio e Co-progettista del Ponte Ciclopedonale con Fonte Grande e l'Arch. Filippo Maria Martines, progettista della riqualificazione del Polo Enologico di Palazzo Corvo e del Polo Bibliotecario di Sant'Anna.

"La riqualificazione di Palazzo Farnese rappresenta un'occasione unica di riunire il ricco patrimonio culturale di Ortona in un'unica sede di prestigio, caratterizzata da una dimensione internazionale legata alla figura storica di Margherita D'Austria. - ha detto l' Arch. Susanna Ferrini - Un progetto ambizioso che mira a valorizzare in maniera integrata il Museo Musicale d'Abruzzo e la figura storica di Francesco Paolo Tosti, il Museo della Battaglia di Ortona, la Pinacoteca Cascella e il Museo Archeologico"

"La riqualificazione della Postilli-Riccio insieme al ponte ciclopedonale con il quartiere Fonte Grande possono rappresentare un volano di sviluppo turistico ecosostenibile in grado di ampliare l'offerta turistica costiera e ricucire il mare con l'entroterra, ha sottolineato l'Arch. Claudio Angelucci ma anche due quartieri popolosi della città, favorendo l'implementazione di nuove viabilità cittadine"

"Palazzo Corvo e il Complesso Sant'Anna diventeranno due spazi completamente rinnovati al servizio della città, attraverso l'uso di pratiche e tecniche costruttive e impiantistiche innovative. Il Polo Enologico di Palazzo Corvo rappresenterà il fulcro della promozione vitivinicola ed enologica del territorio Ortonese e Abruzzese, in una location storica all'avanguardia. - ha spiegato l'Arch. Filippo Maria Martines - Il Polo Bibliotecario di Sant'Anna offrirà alla cittadinanza una vetrina per il ricco patrimonio archivistico e Bibliotecario di Ortona ma anche un nuovo spazio aggregativo e artistico che trasformerà il chiostro del Convento Sant'Anna in un teatro a cielo aperto"

"Ringrazio a nome di tutta l'associazione UniAmo Ortona i professionisti che hanno accettato il nostro invito e sono venuti a condividere con la cittadinanza il lavoro che hanno svolto e stanno svolgendo sul territorio per offrire nuovi spunti di sviluppo ad Ortona.- ha concluso il Dott. Danilo Giurastante, vice-presidente dell'Associazione UniAmo - Ortona Ringrazio anche tutti i numerosi cittadini che sono intervenuti a questo nostro primo incontro, a cui ne seguiranno altri, primo fra tutti uno dedicato alla Funicolare con l'Ing. Marco Cordeschi che per motivi personali non ha potuto essere presente oggi. Questo tipo di incontri rappresenta il cuore dell'attività della nostra associazione al servizio della città con pragmatismo, professionalità e impegno".

