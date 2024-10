La SIECO AKEA sfodera una super prestazione e batte la JV Gioia Del Colle

Una gara, quella tra la Sieco Akea Ortona e la JV Gioia Del Colle che non ha deluso le aspettative. Due squadre che si sono date battaglia in un equilibrio quasi perfetto che ha visto le due squadre prendere a turno il sopravvento sull'altra. Di certo la Sieco scesa in campo contro Gioia Del Colle non è stata quella vista nella sfortunata trasferta di Sorrento. È con tutt'altro piglio che i ragazzi di Coach Denora hanno affrontato quella che, secondo gli addetti ai lavori, è la principale candidata alla vittoria finale. La Sieco Service Akea Ortona vince per tre set a due, il secondo su due gare casalinghe. Due punti pesantissimi per come sono arrivati con una fase difensiva che ha funzionato molto bene, grazie anche ad un Broccatelli scatenato che vola a destra e manca a recuperar palloni. Bene il reparto centrali con Pasquali ed Arienti che si dimostrano cecchini infallibili e Rossato che ingrana da subito la gara. Top Scorer il capitano Leo Marshall che continua a dimostrarsi faro del gioco ortonese e porto sicuro dei palloni offerti da Pinelli, bravo a variare il gioco disorientando il muro ospite. Bertoli sale in cattedra soprattutto nel quinto set, quando i compagni di squadra sembrano accusare maggiormente la fatica. Una vittoria bella, che arriva contro una squadra, quella di Gioia Del Colle, imprevedibile e mai doma. Una vittoria che deve dare coraggio, tranquillità e orgoglio a questi ragazzi impavidi.

IN BREVE

Inizio di primo set molto equilibrato. La Sieco difende bene ma fatica inizialmente nel finalizzare il contrattacco. Cosa che comincia a funzionare poco più tardi e i ragazzi di Coach Denora scavano un piccolo solco tra loro e gli avversari. Buono anche l'apporto del muro in questa prima fase del parziale che quando non blocca gli attacchi avversari, li sporca per una più agevole ricostruzione del gioco. Il punteggio è un elastico. Laddove Gioia Del Colle riesce a recuperare un punto, Ortona trova la forza di allungare ancora e allo sprint finale, gli abruzzesi sono avanti 21-18.

Anche nel secondo set è la Sieco Akea a trovare da subito un mini-vantaggio ma gli avversari rimangono composti e fanno sentire costantemente il fiato sul collo della Sieco. La JV attacca forte, il muro di Ortona prova a contenere ma non è abbastanza per fermare le bordate delle bande pugliesi. Al giro di Boa Ortona è avanti 13-11 ma basta una piccola distrazione per riportare gli avversari ad un solo punto di distanza. Cala Ortona e lascia troppo spazio tra le sue maglie. Gioia Del Colle ne approfitta per compiere il sorpasso 14-15. Il set continua ad essere molto equilibrato ma la situazione si capovolge e gli Impavidi sono costretti a rincorrere gli avversari bravi a mettere in difficoltà la Sieco Akea con il servizio. Due imprecisioni della Sieco, una in attacco, una in ricezione costano caro ad Ortona che falliscono il sorpasso e regalano due punti set agli avversari che alla fine pareggiano i conti.

Ortona trova il solito break iniziale nel terzo set ma gli ospiti della JV Gioia Del Colle sono sempre sul pezzo. E se gli abruzzesi faticano a trovare la giusta continuità in attacco gli ospiti calano un po' nella fase difensiva. Due Aces dei pugliesi ribaltano la situazione e così è Ortona che si trova a dover rincorrere. Più tardi è Gioia Del Colle a commettere due sbavature che permettono ad Ortona di tornare un vantaggio di due punti nella parte finale del set. Ortona poi mette il turbo e si aggiudica il set che vale un punto certo.

Quarto Set che segue il solito schema con Ortona che parte meglio di Gioia ma i pugliesi, mai domi, trovano sempre la forza di rifarsi sotto. Come il più classico degli yo-yo la forbice del punteggio tra le due squadre si allunga e si accorcia. Alla metà del set, però, sono gli ospiti a trovare il guizzo che ribalta la situazione, Ortona è dietro di due punti. Gli ospiti prendono a difendere meglio e da li la ricostruzione è efficace. La Sieco Akea è in difficoltà, con le bocche da fuoco che non riescono più a trovare la via del punto.

Quinto Set, il decisivo tie break vede due squadre stanche e più propense a commettere errori. Vaskelis da un lato e Bertoli dall'altra hanno invece ancora benzina nel serbatoio, ma è Rossato a firmare il punto del cambio campo 8-6. La Sieco continua a macinare gioco e trova anche un gran colpo dai nove metri con Arienti. Gioia del colle va in difficoltà e i padroni di casa si trovano a poter gestire un ampio margine con ben sei punti match. Colpo di coda dei pugliesi che annullano ne annullano tre. Milan rischia il tutto per tutto dai nove metri ma la palla si infrange sulla rete ed è vittoria dei padroni di casa.

Coach Francesco Denora: «Oggi non c'erano in palio soltanto tre punti, ma anche qualcosa che dovevamo dimostrare soprattutto a noi stessi. I ragazzi tenevano molto a rialzarsi dallo scivolone di domenica scorsa. Li vedo dare il massimo tutti i giorni in allenamento e quest'oggi sono stati bravissimi a dimostrare il loro valore. Sono contento di come abbiamo interpretato sia la parte tecnica che tattica. Ci abbiamo messo il cuore e dato vita ad una gara divertente e piacevole da guardare»

Leonel Marshall: «Una gara molto bella, vinta al quinto set in maniera corale. Sono gare che aiutano a crescere e a prendere coscienza dei propri mezzi, soprattutto contro una squadra che punta a vincere il campionato. Siamo stati bravi tutti ed ora dobbiamo continuare su questi binari»

Ora ci sono due trasferte consecutive ad attendere gli impavidi che sabato, 2 novembre alle ore 20.30 sfideranno a domicilio la Avimec Modica e domenica 10 novembre ore 18.00 la Rinascita Lagonegro.

PRIMO SET

Coach Denora schiera in campo la Sieco Akea con il sestetto base che vede la diagonale formata dal palleggiatore Pinelli e da Rossato opposto. I martelli ricettori sono Capitan Marshall e Bertoli mentre al centro partiranno Arienti e Pasquali. Broccatelli Libero.

La JV Gioia del Colle Risponde con Longo palleggiatore e Vaškelis opposto, Mariano e Milan schiacciatori, Cester e Persoglia al centro e Rinaldi libero.

La prima palla del match è tra le mani di Pinelli ma il primo punto è di Milan con una pipe al centro 0-1. Fuori il sevizio di Persoglia 1-1. Fuori anche il sevizio di Bertoli 1-2. Arienti trova la strada chiusa da Cester 2-4. Broccatelli fa un gran recupero ma la ricostruzione si infrange sul muro ospite 3-5. Il servizio di Marshall finisce sulla rete 4-6. Arienti stavolta finalizza 5-6. Marshall firma il sorpasso con una pipe 7-6. Milan sbaglia il suo servizio 10-17. Invasione per Pasquali 11-9. Cester la stampa forte al centro 13-11. Pasquali risponde a tono 14-11. Marshall la piazza d'esperienza vicino la banda 15-11. Invasione fischiata a Milan 17-13. Rossato 18-13. Bertoli subisce un muro 19-16. Rossato trova una gran parallela 20-16. Fuori il servizio di Milan 21-17. Marshall sbuca da dietro a in pipe trova il 22-18. Cester punge al centro 22-19. Ci vuole il check per valutare dentro l'attacco di Rossato 23-19. Vaskelis sbaglia malamente l'appoggio e regala il primo set point ad Ortona 24-20. Il primo è annullato da un errore al servizio di Rossato mentre il secondo da una ricezione troppo lunga. 24-22 e Time-Out per Denora. Invasione fischiata a Longo ma Coach Passaro non si fida e chiama il check. Il VAR Conferma la chiamata e Ortona si aggiudica il primo set 25-22.

SECONDO SET.

1-0 Ortona frutto della pipe messa a segno da Bertoli. Invasione di Mariano 4-2. Colpo piazzato di Bertoli 5-2. Rossato non riesce a trattenere e la palla schizza fuori 5-4. Arienti al centro 6-4. Ancora invasione fischiata agli ospiti, questa volta il colpevole è Milan 8-6. Uno sfortunato rimpallo regala a Gioia del colle la possibilità di contrattaccare ed è così 9-9. Milan tira troppo alto, dove il muro di Ortona non c'è e la palla finisce fuori 11-9. Ortona ricostruisce con Rossato che dapprima riceve e poi va a prendersi il 12-9. Vaskelis serve in rete 13-10. Rossato bloccato dal muro a due di Gioia Del Colle 13-12. Anche Bertoli finisce sul muro ospite 13-13. Fuori l'attacco di Rossato ed è sorpasso 14-15. Pasquali tira un gran colpo al centro 15-15. Marshall sfodera un muro eccezionale 17-17. Out la diagonale di Mariano 18-17. Fuori la Pipe di Bertoli 18-19. Il muro di Ortona non riesce a respingere con efficacia 18-20. Fuori il servizio di Gioia 20-21. Ace di Rossato 21-21. Marshall al secondo tentativo trova un mani-fuori 22-22. Ricezione lunga di Ortona 22-24. Arienti annulla il primo set point 23-24. Rossato tira fuori la sua diagonale ed è 1-1.

TERZO SET

Servizio di Bertoli e punto di Gioia 0-1. Ottimo colpo di Pasquali al centro 1-1. Muro di Marshall 2-1. Buon colpo di Garofalo al centro 3-2. Potente diagonale di Marshall 4-3. Mani fuori per Rossato 9-6. Ace di Mariano 9-8. Rossato non riesce a gestire una palla scomoda, facile preda di Milan a muro 11-11. Ace di Milan 12-13. Rossato gira il colpo e trova la mano esterna del muro avverso 14-14. Ottima la diagonale stretta di Bertoli 16-16. Fuori l'attacco di Cester 17-16. Lungo anche l'attacco di Milan 18-16. Invasione fischiata a Longo 19-16. Longo che si fa subito perdonare con un intelligente quanto efficace palleggio di prima intenzione che cade nel campo impavido 19-17. Troppo forte la pipe di Marshall 21-18. Fuori l'attacco di Marshall 22-20. Va fuori il muro di Garofalo su Marshall 23-20. Alberga sbaglia il servizio e regala tre set point ad Ortona 24-21. Troppo forte l'attacco di Marshall, il muro la respinge fuori 25-22 e punto sicuro già in tasca ad Ortona.

QUARTO SET.

Il primo punto è di Ortona così come il secondo. Questa volta è Bertoli con un pallonetto a fare 2-0. Muro solitario di Bertoli 3-1. Broccatelli vola e recupera l'ennesimo pallone la Sieco però fa punto al secondo tentativo 4-1. Vaskelis in parallela 4-2. Stavolta la difesa di Gioia Del Colle regge bene un gran colpo di Arienti e ricostruisce per il 5-5. Ace di Rossato, troppo forte il servizio per Rinaldi 7-5. Ancora ace per Rossato 8-5. Al terzo tentativo, l'opposto Ortonese forza troppo e la palla vola fuori 8-6. Murato Bertoli 9-8. Fuori di poco la parallela di Bertoli 10-10. Fuori di poco anche il servizio di Pinelli 11-11. La pipe di Marshall viene fermata dal muro ospite 11-12. Sulla rete il servizio di Longo 13-13. Buora ricostruzione di Gioia che trova il punto del break sul 13-15. Potente la diagonale di Rossato 14-15. Errore di Marshall al servizio 15-17. Bertoli impatta contro il muro 15-18. Forte il colpo al centro di Pasquali 18-20. Fuori il servizio di Pasquali 19-22. Arienti trova il punto del 20-23. Pinelli ammette il tocco a muro 20-24. Ace Gioia e 2 set pari. Si va al tie-break.

QUINTO SET

Serve Ortona ed il muro di Rossato vale l'1-0. Il muro di Ortona tocca? Sarà il video-check a stabilirlo. Alla fine il punto va alla Sieco Akea Ortona 2-0. Ottimo schema di Gioia che porta Milan a schiacciare in pipe senza muro 2-1. Fuori il muro sull'attacco di Pasquali 3-2. Arienti intuisce la pipe e la blocca 5-4. Errore di Rossato dai nove metri 5-5. Ace di Vaskelis 5-6. Bertoli segna il punto del sorpasso 7-6. Ortona contrattacca e Rossato fa il punto del cambio campo 8-6. Bertoli: mani-fuori del 9-7. Muro di Pasquali 11-7. Invasione di Longo 12-7. Ace di Arienti che gira il polso notando una parte scoperta del campo avversario 13-7. Milan riconquista il servizio con un forte diagonale 13-8. È dentro la pipe di Marshall 14-8. Milan annulla il primo match-point 14-9. I pugliesi annullano anche il secondo ed il terzo 14-11. Milan poi sbaglia il servizio e la Sieco prende i due punti 15-11.

Sieco Service Akea Ortona 3 – 2 JV Gioia Del Colle (25-22 / 23-25 / 25-22 / 20-25 / 15-11)

Durata Set: 35' / 33' / 31' / 32' / 22'

Durata Totale: 2h 33'

Sieco Service Akea Ortona: Pinelli, Pasquali 11, Broccatelli (L) 64% Pos. 42% Perf, Bertoli 9, Giacomini, Del Vecchio, Marshall 26, Di Tullio, Torosantucci n.e., Rossato 20, Arienti 11, Alcantarini n.e., Di Giulio. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 10 , Aces: 4 , Battute Errate: 16 .

JV Gioia Del Colle: Di Carlo(L) , Martinelli, Mariano 14, Attolico n.e., Rinaldi (L) 60% Pos. 48% Perf, Vaskelis 21, Longo 1, Milan 22, Disabato, Persoglia, Cester 12, Garofolo 6, Alberga. Allenatore: Passaro. Vice: Racaniello.

Muri Punto: 11 , Aces: 5 , Battute Errate: 16

Arbitri: Tundo Virginia e Proietti Deborah