Torna l'atteso 'Trofeo dei Vigneti' a Villamagna, premiazioni a base di... vino

Scattano ufficialmente i preparativi per mettere in cantiere il Trofeo dei Vigneti.

La data da segnare in agenda è quella di domenica 8 settembre. Desiderosi di fare bene per questa 27^ edizione, il comitato promotore dell’evento, la Onlus Volontari per Crescere e l’US Acli Marathon Chieti per la parte tecnica. L’obiettivo è quello di accogliere nel migliore dei modi tanti podisti e semplici camminatori che si riverseranno nello splendido scenario di Villamagna per dare lustro a un evento sportivo ben collaudato negli anni che unisce competizione, solidarietà e la scoperta di un territorio ricco di storia e bellezze naturali. Tutto questo all’insegna del suo prodotto vinicolo d’eccellenza: il Villamagna DOC.

Il ritrovo è fissato alle 8:00 in piazza IV Novembre. Si comincia con le gare giovanili alle 9:00 su distanze variabili in base alle fasce d’età (500 metri, 1000 metri e 2000 metri), spazio alle 10:00 dalla gara competitiva di circa 11 chilometri e dalla passeggiata non competitiva di 6 chilometri aperta a tutti.

Oltre all’aspetto sportivo, l’evento ha un forte valenza sociale: la Onlus Volontari per Crescere destina parte dei fondi raccolti a progetti a sostegno delle comunità locali, dimostrando come lo sport possa essere un potente veicolo di cambiamento e crescita. Parte del ricavato verrà destinato all'AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie).

La particolarità di questa corsa podistica è la premiazione che sin dalla prima edizione è sempre stata a base di vino locale. Quest'anno i vincitori avranno in premio dei pregiati magnum della DOC di Villamagna, così come i primi di categoria. Naturalmente a tutti i partecipanti VINO proveniente dalle oltre dieci cantine locali. Per quel che concerne le premiazioni delle gare giovanili, coppe per i più piccoli, cappellino e materiale sportivo.

La quota di iscrizione per la competitiva e per la passeggiata è di 8 euro con pacco gara garantito (confezioni box due bottiglie di vino). La quota per le gare giovanili è di 3 euro. Link di riferimento per le iscrizioni su TimingRun https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=392