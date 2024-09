UN SOLO AVVERSARIO E UN SOLO COLPEVOLE: CASTIGLIONE

«Già qualche giorno fa ho risposto alle affermazioni del presidente dell’Ortona calcio, Rocco Iurisci, sul problema dell’agibilità dello stadio di calcio e la possibilità quindi di giocare le partite davanti al proprio pubblico. Evidentemente per quella che voleva essere una compatta opposizione (hanno già perso un pezzo) i fatti e gli atti amministrativi non contano ma bisogna solo indicare un unico colpevole. Ecco allora che il racconto sulla situazione di inagibilità delle tribune allo stadio comunale, diventa l’occasione per l’ennesimo spot propagandistico. Invece è una delle diverse situazioni che l’amministrazione Castiglione ha affrontato mettendo in pratica, lavori e fondi per risolvere definitivamente un problema che si trascinava da troppi anni, anzi decenni, e che solo l’assunzione di responsabilità del Sindaco, con la firma di una ordinanza specifica, ogni volta rimediava. Quella responsabilità che il commissario prefettizio non si è assunta neanche per una occasione speciale per la comunità come la manifestazione dei 100 anni di calcio ortonese.



L’amministrazione Castiglione ha avviato il lungo e complesso cammino amministrativo e normativo per adeguare il campo comunale sin dal 2019 con il finanziamento per la sistemazione delle torri faro, i lavori di riqualificazione degli spogliatoi e il posizionamento delle reti parapalloni del 2020, l’avvio nel 2021 della procedura di accatastamento dell’impianto, i collaudi di carico per le strutture e le tribune nel 2022, l’omologazione del manto in erba sempre nel 2022, i lavori di impermeabilizzazione della copertura delle tribune, l’adeguamento degli spogliatoi e dei servizi igienici, per un totale di oltre 375mila euro. Una serie di interventi avviati con l’allora assessore allo sport Massimo Petaccia che hanno come obiettivo finale la definitiva agibilità da parte della commissione di pubblico spettacolo, che per inciso, dopo la pausa estiva, è in fase di convocazione e dunque molto presto lo stadio di calcio non avrà più questo problema di agibilità. Certamente si dirà, guardando solo l’ultimo miglio, che sarà tutto merito del Commissario così come è stato per la Bandiera blu, il dragaggio e altro ancora.



Invece sarebbe più appropriata la riflessione sui disagi che provoca l’amministrazione commissariale che non si assume responsabilità extra e chiederne conto a chi l’ha tanto invocata conoscendo bene le conseguenze per la comunità».

c.s. Leo Castigione Sindaco emerito del Comune di Ortona