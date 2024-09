Chieti abbraccia i World Skate Games

Chieti protagonista dell’evento mondiale dedicato a tutti gli sport su rotelle.

La città ospiterà le gare del Mondiale di Inline Slalom e Skateboarding Slalom, dal 6 al 14 settembre, all’interno dei World Skate Games Italia 2024, in programma in Abruzzo, Roma, Novara e Rimini, fino al 22 di settembre. Il Mondiale dei Mondiali, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e da World Skate.

In Comune la conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento internazionale, per fornire tutti i dettagli delle tante sfide che si svolgeranno fra via Vernia e via IV Novembre, a cui hanno preso parte il vicesindaco e assessore agli eventi, Paolo De Cesare, l’assessore allo Sport, Manuel Carlo Pantalone, il segretario generale della Federazione Mondiale World Skate, Roberto Marotta e il Presidente del comitato regionale Fisr, Giovanni Di Eugenio e il coordinatore della logistica sul territorio, Maurizio Formichetti.

“Siamo lieti e felici di poter annoverare questo importante traguardo per la nostra città e farlo alla vigilia dell’inizio ufficiale dell’anno di eventi per Chieti, città europea dello sport - hanno sottolineato il vicesindaco Paolo De Cesare e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone - Si tratta di un appuntamento importante per il nostro territorio, che ha una vocazione storica alla pratica sportiva e che porterà anche a Chieti rappresentanze da tutti i Paesi del mondo, facendoci rimbalzare sulle ribalte internazionali di questa diffusissima disciplina. Per accogliere i World Skate Games abbiamo profuso impegno e la necessaria sinergia anche perché le gare si svolgano in piena sicurezza. Per questo il ringraziamento va alla Federazione italiana sport rotellistici e a quella mondiale World Skate e a tutti i soggetti che hanno contribuito allo scopo. Eventi di questa portata - rimarcano assessore e vicesindaco - producono anche economia positiva, un marketing territoriale che fa bene a tutte le forze vive della città, unendo sport e spettacolo. La migliore apertura dell’anno speciale di celebrazioni dell’identità sportiva di Chieti che potessimo immaginare. Una grandissima occasione di risonanza per la città, che si svolge nel cuore dei suoi luoghi culturali e archeologici più prestigiosi, per questo siamo molto grati alla Federazione che si è spesa perché questa tappa si concretizzasse. Grazie anche al presidente Sabatino Aracu che ci ha aiutato a fare in modo che questo grande evento mondiale arrivasse in Abruzzo e anche a Chieti”.

Cosa c’è da sapere sull’evento di Chieti - I campionati mondiali di slalom saranno una competizione straordinaria da vivere. A sfidarsi i migliori atleti del panorama internazionale, nel centro storico cittadino, per l’inline slalom dal 6 al 10 settembre e per lo skateboarding slalom dall’11 al 14 settembre. Le vie interessate saranno Via Nicoletto Vernia e Viale IV Novembre. Tutte le premiazioni si terranno nella splendida cornice della Villa Comunale. Più di 200 i partecipanti totali. Oltre 110 gli atleti dell’Inline, 90 quelli dello skateboarding e 27 le Nazioni rappresentate, dai continenti dell’ America, Sudamerica, Europa e Asia. Il coordinatore della manifestazione sul territorio sarà Maurizio Formichetti, il direttore operativo Federico Barboni.

Tra gli atleti azzurri riflettori puntati su Mattia Pè che ha conquistato gli Italiani nel gigante, slalom e combinata, riconfermandosi campione. Cristian Rondi e Antonio Fanchini, Junior maschi. La Senior femminile Lorenza Cesaris, riconfermata campionessa italiana in tutte le specialità. David Fiorot, tra i Senior maschi.

“Grazie all’Amministrazione che ci ha seguito in questa avventura – così il segretario generale della Federazione Mondiale World Skate, Roberto Marotta - Come il presidente Sabatino Aracu sono abruzzese, dunque entrambi abbiamo lavorato con grande lena per portare questo evento in Italia e nella nostra regione. Un traguardo importante, perché i Games arrivano da noi per la prima volta e dopo Nanchino, Buenos Aires e Barcellona. Sono 4 le regioni sono coinvolte dal 6 al 22 settembre e ogni evento avviene nel cuore delle città tra Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte. Abbiamo avuto grandissime collaborazioni e tanta disponibilità anche dalla Regione che ha messo a disposizione le risorse. Per le location abbiamo cercato di abbracciare tutto il territorio. Per Chieti sarà un evento straordinario, perché è uno sport per giovani, è una disciplina ecosostenibile e questo ci consente di portarlo nel cuore delle città”.

“La candidatura dell’Italia è stata un successo, il coinvolgimento dell’Abruzzo come regione, molto importante - conclude Giovanni Di Eugenio, Presidente Comitato Regionale Fisr - il ringraziamento va a tutte le amministrazioni che ci hanno supportato, guardando alla qualità sportiva e al potenziale che questo evento offre anche a livello turistico. Ci preme fare arrivare gente e offrire uno spettacolo per tutti, per il territorio e per l’Abruzzo principalmente. Speriamo di arrivare al 22 settembre fieri e orgogliosi del riscontro avuto da questa spettacolare manifestazione”.

Le discipline e le città abruzzesi dei World Skate Games 2024 - Roccaraso: Inline Hockey; Montesilvano: Pattinaggio Corsa su Pista e Roller Derby; Pescara: 100 mt. Pattinaggio Corsa; Sulmona: Pattinaggio Corsa su Strada; Chieti: Inline e skateboarding Slalom; Tortoreto: Inline Downhill e Skateboarding Downhill; Roller Marathon Pattinaggio Corsa: Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare.

I Numeri dei World Skate Games Italia - 12 discipline, tra cui quella olimpica dello skateboarding, 4 regioni coinvolte, 20 differenti locations, 12.000 tra atleti e team, 600 competizioni, 100 Paesi partecipanti, oltre 100 broadcasting tv e media, più di 150 titoli iridati, per la manifestazione che, a livello internazionale, assegna più titoli nella storia degli eventi sportivi. Sono solo alcuni dei numeri dello straordinario Mondiale dei Mondiali. Gli sport su rotelle godono, ormai da diversi anni, di un grandissimo appeal mediatico, di migliaia di followers e di un seguito internazionale in costante aumento, grazie a tantissimi appassionati e a una crescita continua di anno in anno.

Qui il calendario generale: https://worldskategamesitalia2024.org/#calendar