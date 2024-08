Assemblea elettiva LND Abruzzo e presentazione calendari, lunedì l'appuntamento

Si terrà lunedì 2 settembre alle ore 18.00 presso il Pala Dean Martin – Centro Congressi di Montesilvano (Via Aldo Moro) l’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Abruzzo LND.

La LND Abruzzo è una delle prime regioni in Italia a intraprendere il processo di rinnovamento delle cariche elettive per il prossimo quadriennio olimpico.

All’Assemblea saranno presenti il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il vicepresidente, Daniele Ortolano, e il presidente della LND, Giancarlo Abete.

L’Assemblea sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, dell’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, del presidente del CONI Abruzzo, Enzo Imbastaro e dei vertici del calcio italiano. Seguirà la relazione del presidente uscente Concezio Memmo, dopodiché saranno chiamate ad esprimere il proprio voto per il rinnovo delle cariche elettive – Consiglio Direttivo, Responsabile Calcio Femminile, Responsabile Calcio a Cinque, Collegio Revisori dei Conti e Delegati Assembleari, designazione Presidente LND, indicazione Vicepresidente vicario e Vicepresidente di Area LND e Collegio dei Revisori dei Conti LND, infine indicazione del Delegato Settore Giovanile e Scolastico Area Sud – tutte le società maschili e femminili di calcio a 11 e calcio a 5.

Al termine, durante una cena a cui sono state invitate tutte le società abruzzesi, si terranno le presentazioni dei calendari dei campionati di Eccellenza maschile e femminile, Serie C1 di Calcio a Cinque, Promozione, Prima e Seconda Categoria. L’annuale appuntamento di presentazione dei calendari è uno dei più attesi dell’intera stagione sportiva: quest’anno si è voluto riunirli e legarli al momento assembleare-elettivo.

“La scorsa Assemblea Elettiva, il 9 gennaio 2021 – sottolinea il presidente Memmo – fu svolta in modalità virtuale. Fu una scelta obbligata dalle circostanze, che però ci privò di quel calore umano e di quella condivisione di esperienze e passioni che solo l’incontro in presenza offre. In questa occasione, invece, abbiamo tutta la volontà di mostrare quanto il nostro movimento sia vivo e pulsante.

Il momento elettivo è un appuntamento istituzionale e, al contempo, solenne. Il 2 settembre si darà avvio a una nuova fase che ripartirà dai quattro anni precedenti portando avanti le progettualità avviate, insieme a tante altre idee da sviluppare”.