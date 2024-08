Tre gattini intrappolati in un vespaio

Mercoledi 28 agosto, arriva alla Lega ltaliana dei Diritti degli Animali Sezione di Ortona la segnalazione di un post su Facebook. E l'appello accorato di un cittadino di Miglianico che, da ormai tre giorni, segnala la presenza di tre gattini, di poche settimane, intrappolati in un vespaio, al quale hanno avuto accesso tramite un condotto aperto nel muro di uno stabile. II cittadino in questione ha allertato per ben due volte i vigili del fuoco che, pero, pur essendo andati sul posto, non hanno

potuto intervenire poiché, senza l'autorizzazione del proprietario dell'appartamento, sotto ii quale c'e ii vespaio in questione, non possono scavare o fare interventi alla struttura.

Molte persone si sono messe in moto per cercare soluzioni alternative ma, ad oggi, nessuno ha potuto far nulla. II dato di fatto e che, senza un intervento "invasivo" alla struttura, questi gattini sono destinati a fare una morte atroce, con la mamma che Ii piange disperata all'imbocco del condotto.

Come associazione attiva sul territorio, l a Lida Sez. Ortona, si è attivata ci siamo per cercare di sbloccare la situazione, " poiché si sta perpetrando, a causa dell'indifferenza dei pochi e degli organi competenti, che avrebbero effettivamente il potere di risolvere la situazione, un delitto nei confronti di vite innocenti. - puntualizzano in una nota - Abbiamo tempestivamente, gia la sera del 28 agosto, inviato una PEC al Sindaco di Miglianico, alla ASL2 Abruzzo, al Comando Provinciale Carabinieri Forestale di Chieti, al Comando dei VVFF di Chieti e alla Prefettura di Chieti, per richiedere un intervento urgente al fine di scongiurare la morte dei gattini intrappolati, nonche, questa mattina, un Esposto Querela contra ignoti, agli organi sopracitati e alla Procura della Repubblica (Tribunale Ordinario di Chieti), per reato riconducibile a maltrattamento con possibile uccisione dei tre gattini, a causa di mancata messa in sicurezza dello stabile in cui sono rimasti intrappolati e di mancato intervento al fine di salvarli.

Chiediamo inoltre che ii sindaco di Miglianico e la ASL si attivino per eseguire Atto di precetto affinché si possa intervenire con la massima urgenza.

Riteniamo che nel 2024, non si possa restare ne indifferenti ne privi di organizzazione, competenza e volontà, di fronte a tali episodi di negligenza e urgenza. "

da c.s. della Lega ltaliana dei Diritti degli Animali Sezione di Ortona