Il prossimo 5 settembre il Rotary Club Ortona organizzerà, con la collaborazione del club Rotaract Ortona, uno spassosissimo torneo di burraco solidale per la realizzazione del service “LA FORMAZIONE DIGITALE IN COMUNITÀ” a sostegno degli Amici Soggiorno Proposta.

La quota di iscrizione, pari a euro 25,00 è comprensiva dell’aperitivo cenato.

Previsti ricchi premi per i partecipanti.

Non far mancare il tuo sostegno, vieni a giocare con noi, ti aspettiamo per fare service insieme!

c.s.