Tombesi C5: Nicolas Petragallo Ã¨ l'ultimo rinforzo in casa gialloverde

UN ALTRO VOLTO NUOVO PER LA TOMBESI: NICOLAS PETRAGALLO



L'ultimo rinforzo in casa gialloverde rappresenta un innesto di qualità e di esperienza. Nicolas Petragallo, classe 1997 da Pisticci Scalo, un paesino della Basilicata, è un laterale destro, come lui stesso si definisce, "principalmente difensivo ma che non disdegna la fase offensiva". Nella sua carriera ha vestito la maglia del CMB, in serie A, poi Viggiano, Sala Consilina, Cosenza (dove ha conquistato la promozione in serie A segnando il rigore decisivo nella finale playoff) e, lo scorso anno, Sammichele in A2.

"Ho scelto la Tombesi perché mi ha dimostrato fortemente il suo interesse e io non ho esitato ad accettare perché ho voglia di esprimermi in un campionato difficile come la serie A2 Élite per dimostrare il mio valore e ringraziare la Tombesi per avermi scelto. L'obiettivo personale è quello di disputare un buon campionato e di dare il contributo necessario alla squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati".