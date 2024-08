La Prima Edizione de "Le Notti in Verde"

A Ferragosto e San Rocco Ascom Abruzzo, con Confcommercio e Confesercenti, presenta la prima edizione di “LE NOTTI IN VERDE “

In via della Libertà e a Porta Caldari, a Ferragosto e San Rocco, si festeggia a suon di musica e balli “Le Notti in Verde” : colore della Libertà!

Libertà da condizionamenti di ogni tipo, dove una galleria d’arte allestita a festa farà da cornice all'evento.

I giochi dei bimbi del parco comunale, nel cuore della via, allieteranno i bimbi ed il 16 sarà anche provvista di animazione dalle 20,00 in poi.

I creativi sono al lavoro da giorni per offrire agli avventori locali ed ai turisti delle particolarità ispirate al territorio.

Insomma ce n'è per tutti i gusti, grandi e piccini!

Il food & beverage, a cura degli esercizi pubblici del luogo, ricco e sfizioso in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta.

Queste le strade che saranno chiuse al traffico il 15 e 16 agosto.

L'evento è patrocinato dal Comune di Ortona.