“Dylan Dog" è il terzo singolo del cantautore abruzzese iosonolorenzo, in collaborazione con Sorry mom!, distribuito da Artist First. Il mix e master sono a cura di Old Tower Records, studio di produzione teatino di Giovanni Flamini. Iosonolorenzo è l'alias musicale di Lorenzo D'Ascanio, un musicista abruzzese che ama sperimentare con suoni e parole.

Laureato in trombone, Lorenzo è anche un chitarrista appassionato di songwriting e produzione musicale. Con Iosonolorenzo, dà vita alle sue idee e emozioni, creando un mix unico di melodie e testi che raccontano storie personali e universali.

“Dylan Dog” è la colonna sonora perfetta per quei momenti di introspezione e malinconia, quando il mondo sembra troppo grande e confuso e la mente si perde tra i pensieri come in una folla. La canzone evoca ricordi estivi, parole non dette e desideri sepolti sotto il sole, portandoti a vagare su una spiaggia deserta con la sabbia che scivola tra le dita e il dolce suono delle onde che si infrangono nella tua mente. Un racconto sul lasciar andare, trovare forza nella solitudine e migliorare, passo dopo passo. Con questa traccia iosonolorenzo riesce a trovare e condividere una chiave musicale per attraversare con serenità i labirinti della propria mente.

Nel dicembre 2023 ha debuttato con il singolo “3,2,1" a cui è seguito “Autoplay", pubblicato Nella primavera del 2024, entrambi con Sorry mom!, prodotti da Old Tower Records e distribuiti da Artist first.