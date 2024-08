Il Comune di Ortona ottiene dal Ministero dell'Interno il finanziamento per il sistema di videosorveglianza

Il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 06 agosto 2024, ha approvato la graduatoria definitiva per il finanziamento dei progetti di videosorveglianza presentati dai Comuni, per un ammontare complessivo di 19 milioni di euro, che consentiranno agli enti di realizzare 243 sistemi di videosorveglianza.



Si tratta di stanziamenti statali finalizzati a sostenere i Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nell'ambito dei "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana" sottoscritti con le competenti Prefetture, ai sensi del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito dalla L. 18 aprile 2017 n. 48.



Il progetto presentato dal comune di Ortona si è posizionato al trentaduesimo posto su oltre 1.500 progetti in graduatoria e pertanto in posizione utile all'ottenimento del finanziamento. Il progetto prevede una spesa complessiva di € 250.000,00 di cui € 180.000,00 dal contributo statale a valere sul citato programma "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana" ed € 70.000,00 quale compartecipazione con fondi di bilancio.



Il sistema di videosorveglianza urbana e periferica sarà dotato di nr. 36 telecamere alta risoluzione (di cui nr. 8 sono per lettura targhe e 28 di contesto) dislocate nella loro totalità su nr. 24 punti strategici del territorio. Al fine di garantire il massimo delle funzionalità e della utilità sarà consentito l'accesso alle registrazioni mediante cablaggio diretto, oltre che alla Polizia Locale, anche alla stazione Carabinieri e Guardia di Finanza presenti sul territorio.



L'avvio dei lavori è previsto entro la fine dell'anno in corso. La realizzazione e messa in esercizio dell'impianto garantirà un miglioramento della sicurezza dei cittadini e del controllo della città, oltre che rappresentare un rilevante strumento di supporto alle autorità giudiziarie per individuare i responsabili di condotte illecite.

c.s.