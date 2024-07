Rappresentative giovanili regionali, Alfredo Natali nuovo coordinatore del Club Abruzzo

Con l’avvicinarsi dell’inizio della nuova stagione sportiva si lavora anche per le Rappresentative regionali. Una delle novità più importanti è la nomina, durante l’ultimo Consiglio Direttivo della LND Abruzzo, del nuovo coordinatore di Club Abruzzo. A ricoprire questo incarico sarà Alfredo Natali.

Ex professore, Natali ha un curriculum sportivo di grande spessore, con esperienze importanti in Lombardia (Brugherio e Pro Lissone) e ovviamente in Abruzzo (Nepezzano, Morro d’Oro, San Nicolò e Notaresco), dove ha rivestito prevalentemente il ruolo di Direttore Generale ottenendo grandi risultati. Dal 2020, dopo aver superato il corso di Coverciano, è anche iscritto all’Albo dei Direttori Sportivi Professionisti.

Il presidente Concezio Memmo, il Consiglio Direttivo della LND Abruzzo e tutti gli staff delle Rappresentative augurano buon lavoro al nuovo Coordinatore.

“Diamo il benvenuto in Club Abruzzo e nella LND Abruzzo ad Alfredo Natali, che tra una rosa di nomi abbiamo scelto per la sua competenza e la sua professionalità, che siamo certi saprà mettere al servizio del calcio giovanile abruzzese in questa struttura unica nel suo genere in Italia che è Club Abruzzo. A nome di tutto il Consiglio Direttivo e degli staff, dirigenziali e tecnici, delle Rappresentative ringrazio Antonio Marini, che ha ricoperto il ruolo di coordinatore delle selezioni abruzzesi negli ultimi 3 anni, e che sicuramente in futuro avrà l’opportunità di continuare a lavorare per il bene del nostro calcio”.