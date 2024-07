Ortona - Lido Saraceni: Giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti - Bandiera Blu: al mare in sicurezza

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 25 luglio 2024 a Ortona al Lido riccio la manifestazione "Bandiera Blu: al mare in sicurezza", promossa dalla FEE, l'organizzazione che assegna l'importante riconoscimento finalmente tornato per il 2024 anche a Ortona.

L'occasione è stata anche quella della Giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti, la "World Drowning Prevention Day", istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nell'aprile 2021. Un evento di sensibilizzazione globale per sottolineare l' impatto dell’annegamento sulle famiglie e sulle comunità e anche un'occasione per illustrare soluzioni salvavita per prevenirlo.

All'evento, sono stati presenti il Commissario Prefettizio del Comune di Ortona , il comandante della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Ortona, il comandante della Polizia locale di Ortona, la Croce Rossa delegazione di Chieti, la Protezione Civile CNAB - Ortona , il presidente gli addetti della Cooperativa Praticabile, il presidente i coordinatori e i bagnini della Lifeguard.

L'evento si è aperto con una simulazione di salvataggio in mare effettuata i bagnini della Lifeguard, anche con l'ausilio di un cane addestrato ad aiutare i soccorritori.

A seguire il CNAB Ortona ha effettuato una dimostrazione di primo soccorso in spiaggia .

La Croce Rossa Italiana ha tenuto un Mass Training, un evento di formazione di massa, consentendo a più persone, contemporaneamente di ricevere una prima preparazione in ambito delle manovre di primo soccorso e precisamente ha illustrato a un gruppo di ragazzi come fare un di massaggio cardiaco.

Marialuisa Orlandi, della protezione Civile CNAB - Ortona, ha illustrato le regole per fare un bagno sicuro.

Il Commissario Prefettizio del Comune di Ortona, Gianluca Braga, si è soffermato sulle attività dell'amministrazione comunale i nell'ambito delle iniziative collegate anche al riconoscimento della Bandiera Blu 2024 alle due spiagge di Ortona

Il presidente della Lifeguard Italia - La compagnia del mare, Cristian Di Santo, ha illustrato le attività svolte dalla compagnia e le attività dimostrative svolte, durante il pomeriggio, dagli operatori sulla spiaggia del Lido Saraceni.

Nell'occasione ,nella zona della spiaggia inclusiva " Bike to coast for every one " , sempre al Lido Saraceni di Ortona, il Commissario Prefettizio del Comune di Ortona , Gianluca Braga, ha consegnato una nuova carrozzella Job al presidente della cooperativa " PraticAbile", Maria Di Camillo. La carrozzella consegnata va a integrare le attrezzature a disposizione della struttura gestita dalla cooperativa per consentire una migliore fruizione della spiaggia anche alle persone con disabilità

