BELLA INIZIATIVA - ORGANIZZATO UN TORNEO DI CALCIO A CINQUE - " ABBALL ALL'ORIENTALE "

ORGANIZZATO TORNEO CALCIO A CINQUE denominato “ ABBALL ALL'ORIENTALE ” .

Adriano Cocciola 21 anni per conto della pagina Ortona c’è ma non si vede, pagina satirica che vuole mettere in evidenza i pregi di Ortona che non vengono valorizzati abbastanza. Mi sono occupato dell’Organizzazione a livello eventistico del torneo e ho aiutato gli ideatori dell’evento “torneo abball all’orientale” Matteo Moro, Valentina De Luca e Matteo Ranieri .

Una breve descrizione di come si articola il Torneo .



1. Struttura del torneo⚽️:

* Partecipano 8 squadre, divise in 2 gironi da 4 squadre ciascuno.

* Le prime 4 giornate saranno dedicate alle partite dei gironi (3 partite a sera).

* Nell’ultima giornata si svolgeranno le semifinali e le finali (incluso 3^ e 4^ posto).

2. Date e Orari⏰:

* Per problemi esterni alla nostra organizzazione Il torneo inizierà il 31 luglio e terminerà il 4 agosto.

• Nei gironi la prima partita avrà inizio alle ore 21:30, l’ultima alle 23:30, l’ultima sera invece, la prima partita inizierà alle 19:30 e l’ultima (Finale) inizierà alle 22:30.

3. Location?️:

* Le partite si giocheranno presso il Campo Umberto Rossi, Via Marina 10, ORTONA

* Sarà presente un servizio gastronomico relizzato da RossoPepe, dove si potranno ordinare panini e patatine, attivo dalle 20:00 alle 23:00 (Per approfondimenti consulta le storie in evidenza della nostra pagina Instagram @torneo_abballallorientale - @ortona.ce.ma.non.si.vede).

* Tutte le partite saranno riprese in diretta sulla nostra pagina Instagram e su @ortona.ce.ma.non.si.vede

4. Punteggi e Classifica?:

* Vittoria: 3 punti

* Pareggio: 1 punto

* Sconfitta: 0 punti

* Le prime due squadre di ogni girone passeranno alle semifinali.

* ⁠I risultati saranno pubblicati live sulle nostre storie Instagram

* La classifica sarà aggiornata dopo ogni partita e condivisa qui nel gruppo e sulle nostre storie Instagram, alla fine di ogni serata.

Comitato Organizzatore

Agli organizzatori va il mio plauso e ringraziamento in quanto la manifestazione e' di sicuro gradimento per rendere più piacevoli questi periodi di ferie .

Organizzare eventi in assenza di Amministrazione Comunale non fa che valorizzare ancora di più qualsiasi iniziativa che possa allietare in qualche modo gli Ortonesi e non a dimostrazione che non necessariamente si ha bisogno di chi si attribuisca meriti ma attingendo alle nostre tasche tanto più in periodi di magra a tutti i livelli .

Le associazioni e i normali cittadini devono essere i protagonisti della propria città ed attrarre con la propria intraprendenza e volontà tutte le energie possibili per evitare che chi governa attinga copiosamente ( prendendosene anche meriti che non esistono ) e sfrutti le risorse che i cittadini sono costretti a pagare con le tasse che aumentano paventandone necessità che non esistono se non per soddisfare le proprie aspirazioni pensando che le vetrine per l'autoreferenzialità portano esposizione mediatica e voti al momento opportuno .

Speriamo che i soldi dei cittadini tornino ad essere spesi per dare ad essi i corrispettivi servizi che purtroppo sono sempre carenti ed addirittura e troppo spesso inesistenti . Voglio solo citare il problema dell'acqua che attanaglia sempre di più la nostra comunità e fa specie che i nostri Amministratori si sciacquino la bocca col miraggio del turismo quando però le risorse vengono sprecate per iniziative inique e prive di qualsiasi reali necessità .

Amerigo Gizzi