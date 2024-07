Primo acquisto per il Victoria Cross Ortona

UN NUOVO CALCIATORE SI UNISCE ALLA FAMIGLIA DEL VICTORIA CROSS

Giuseppe Mazzarelli è un nuovo giocatore del Victoria Cross. Il terzino classe 2001 raggiunge mister Emiliano De Iuliis col quale è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Ortona.

Mazzarelli può giocare indifferentemente sia sulla fascia sinistra che in quella destra ed è un giocatore esperto nonostante la giovane età, non essendo mai sceso al di sotto della Prima categoria, con diverse presenze in Eccellenza e in Promozione. Ha giocato all’Ortona Calcio per cinque stagioni, di cui quattro in Promozione, prima dell’ultima epica salita in Eccellenza dei gialloverdi. Dall’Ortona è poi passato al Tollo in Prima categoria.

Il primo ingaggio non poteva che essere quello di un ragazzo cresciuto con mister De Iuliis. È stato proprio Mazzarelli a proporsi dopo aver saputo del Mister in biancorosso.

Giuseppe non vede l'ora di indossare la nostra maglia e noi siamo felici di averlo nella nostra rosa.