Un gruppo di cittadini dal Commissario Prefettizio per una spiaggia sempre piÃ¹ inclusiva anche al Foro e al Riccio

Nella mattinata di giovedì 18 luglio l'Avv. Domenico Barbone Paolini è stato ricevuto dal Commissario Prefettizio Dott. Gianluca Braga per discutere sulla possibilità di estendere il servizio di accesso alla spiaggia per le persone diversamente abili (già esistente e funzionante alla spiaggia dei Saraceni) anche alla spiaggia del Foro e del Riccio.



Recatosi al Comune di Ortona insieme ad un gruppo di cittadini che gli avevano segnalato la necessità di estendere questo servizio anche alle spiagge a nord del litorale ortonese, veniva ricevuto dal Commissario unicamente l'Avv. Barbone Paolini per ragioni istituzionali, ma anche per meglio definire la fattibilità del servizio.



Il Dott. Braga, da subito disponibile, ha espresso parere favorevole all'estensione del servizio per la realizzazione di una spiaggia sempre più inclusiva.

Spiega l'Avv. Barbone Paolini, che per meglio ottimizzare il costo del servizio con la fruibilità degli utenti, sarebbe opportuno estenderlo solo alla spiaggia del Foro (almeno per il momento) che comunque non è distante da quella del Riccio.

In tal modo, continua l'Avv. Domenico Barbone Paolini, si avrebbero due punti separati ed equidistanti nel litorale ortonese per la fruibilità di questo servizio: uno a sud, alla spiaggia dei Saraceni, e l'altro a nord di Ortona, alla spiaggia di Contrada Foro. In questo modo gli utenti, sia dell'area cittadina e sia quella delle frazioni, sarebbero coperti da questo servizio. Difatti, nel caso dell'estensione anche alla spiaggia del Foro, questa sarebbe facilmente raggiungibile anche dagli utenti dei comuni limitrofi, quali Tollo, Canosa Sannita, Foro di Francavilla, Miglianico-Cerreto, che avrebbero più vicino il servizio alla spiaggia del Foro che non quello di lido Saraceni ad Ortona o addirittura di Francavilla al Mare situata prima del porto turistico.

Ne è emersa, pertanto, la massima disponibilità del Commissario Prefettizio ad inserire nella programmazione per la prossima estate questo servizio per i diversamente abili anche alla spiaggia del Foro lungo la Postilli-Riccio.

Inoltre l'Avv. Barbone Paolini, su suggerimento di una cittadina della sua frazione, ha evidenziato al Commissario che ai Saraceni la passerella è troppo corta e che deve ancora arrivare la sedia job già richiesta, punti che il Dott. Braga si è annotato per risolvere.

Infine l'Avv. Domenico Barbone Paolini ha evidenziato nuovamente (all'esito delle due dirette effettuate con Ortona Notizie) le problematiche di Contrada Foro, della perdita di acqua potabile con l'accumulo di fango sotto il cavalcavia ferroviario e dell'edificio scolastico abbandonato.

Problematiche queste a cui il Commissario Prefettizio ha dimostrato particolare attenzione per trovare la giusta soluzione.

Da questo incontro, conclude l'Avv. Barbone Paolini, sono emerse due cose: in primo luogo, la massima disponibilità del Commissario Prefettizio Dott. Gianluca Braga a risolvere le questioni sottoposte per il bene della Città di Ortona, ed in secondo luogo, un segnale incoraggiante per ottenere dei servizi adeguati e la giusta attenzione da parte del Comune di Ortona per le problematiche della collettività quando venga richiesto su iniziativa ed impulso (per adesso) di cittadini volenterosi ed in futuro (si spera) da parte di altrettanto volenterosi amministratori comunali.



Firmato Avv. Domenico Barbone Paolini