Delegazione Fiab dal Commissario Comune di Ortona per la pista ciclabile

Si è svolto il 15 luglio, presso il Comune di Ortona, il tanto atteso incontro tra una delegazione di Fiab, composta da associati di Ortona, coordinati da Eugenio Rapini e Nicola Finizio, e il presidente di Fiab Pescarabici Francesco Mancini, con il Commissario straordinario del Comune di Ortona Gianluca Braga, in compagnia dell’Ing. Silvano Sgariglia Dirigente capo ai Lavori Pubblici.

L’incontro si è tenuto in un clima molto disteso e costruttivo, nel quale la delegazione Fiab ha chiesto lo stato dell’arte dei lavori riguardanti la pista ciclabile che collegherà Ortona con Francavilla.

Il Commissario, unitamente al suo Dirigente, ha illustrato come entrambi i lotti siano stati finanziati dalla Regione (1.800 mila euro più 6.500 mila) e mentre nel 1° lotto (Punta Longa-Ferruccio, ) i lavori, pur tra molte difficoltà, procedono e sicuramente riprenderanno più speditamente alla fine della stagione estiva, per dare la possibilità all’inizio dell’estate 2025 di giungere in bici da Ortona a Ripari di Giobbe, nel 2° lotto (fino a Lido Riccio e Foro di Ortona) i lavori e le procedure sono più complesse e le tempistiche richiederanno un paio d’anni per essere completate.

Il presidente Mancini, unitamente agli associati di Ortona e alla presidenza nazionale Alessandro Tursi (che segue con interesse la situazione di Ortona, dato che il tratto fa parte della Ciclovia Adriatica da Trieste a Santa Maria di Leuca, a sua volta inserita nella rete nazionale delle Ciclovie Turistiche, ideata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha posto in evidenza la disponibilità di Fiab anche riguardo l’adozione di misure di mobilità sostenibile nello stesso Comune di Ortona che, tra le diverse attività, sta implementando il progetto Pinqua, a suo tempo promosso da Luigi Polidori, presidente della Lega Navale, anch’esso presente alla riunione.

L’incontro si è concluso nella reciproca disponibilità ad aggiornarsi nei prossimi stati di avanzamento dei lotti.

c.s. Fiab