L'Associazione Alleanza per Ortona incontra il Commissario Prefettizio

Ieri mattina, alle ore 11:30, presso il Comune di Ortona, l'Associazione Alleanza per Ortona ha tenuto un incontro con il Commissario Prefettizio Braga, durante il quale sono state affrontate tematiche importanti e attività da svolgere per la nostra comunità.

Simonetta Faraone e Paolo Cieri hanno manifestato il forte disagio causato ai cittadini dalla mancanza di acqua. La problematica della carenza di acqua è dovuta, oltre che a una stagione climatica poco piovosa, anche a problemi strutturali della rete idrica, sulla quale finalmente si sta intervenendo anche a Ortona con l'ausilio del cercaperdite, che ha dato un significativo contributo in diversi comuni lo scorso anno.

Ci è stato assicurato che a breve ci sarà un secondo incontro con i rappresentanti della SASI e dell'ACA per monitorare la grave situazione in corso in molti comuni della provincia di Chieti e per evitare problemi più gravi nel mese di agosto.

Andrea Mangi si è fatto portavoce delle attività turistiche dei Saraceni. Infatti, dopo la pulizia programmata della spiaggia libera e dell’ingresso della ciclopedonale, oggi, su sua richiesta, è stato bonificato, dopo anni, il canale delle acque sorgive da sterpaglie e rifiuti ingombranti e abbandonati. Una pulizia che doveva essere di routine è diventata straordinaria. Va comunque un ringraziamento ad Ecolan e al suo responsabile Valerio Mendozzi; dopo il sollecito, siamo riusciti a ripristinare questo canale, fondamentale per il nuovo piano regolatore demaniale, che prevede la sua definitiva messa in sicurezza.

L'ex consigliere provinciale Fabrizio Leonzio ha affrontato alcune carenze e il degrado della zona nord di Ortona, segnalando l’urgenza di intervenire sulla pulizia del sottopasso dell'ex asilo del Foro e di quello in direzione dello stabilimento Punto Verde. Inoltre, andrebbero ripristinati gli accessi al mare, visto che, ad oggi, l'unico disponibile è quello adiacente allo stabilimento Baia Cattleya, dove è stata allestita anche una passerella in legno per disabili.

Altri temi cruciali sono stati discussi:

• Sicurezza e decoro urbano: si sta lavorando per presentare un nuovo piano ZTL nelle zone di Terravecchia e del centro storico.

• In questo periodo di maggior caldo, è stata chiesta la possibilità di aumentare la frequenza della pulizia di Ecolan, soprattutto nei vicoli del centro città.

• Una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle ore serali.

• Accelerare l’iter del piano antenne e del concorso fermo da molti mesi dove è assolutamente necessaria una risposta alle centinaia di cittadini che sono in attesa per partecipare.

Confidando nella buona volontà del Commissario Braga e di tutti i Dirigenti del Comune di Ortona, come Associazione Alleanza per Ortona, continueremo a vigilare e a farci portavoce delle istanze più urgenti e importanti per le famiglie ortonesi.

c.s.