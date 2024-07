Festival Suoni della Majella, tutto pronto per la IX edizione

Torna dal 20 al 30 luglio il Festival “Suoni della Majella” del Direttore artistico di Pretoro (Ch) Mirco Bussi e che comprende masterclass, workshop e concerti dal vivo. Giunto quest’anno alla sua nona edizione, le masterclass del Festival avranno luogo a Pretoro quotidianamente e per l'intera durata del Festival, mentre i concerti interesseranno: lo stesso borgo di Pretoro ed i teatini comuni di Bucchianico, Francavilla al Mare, Guardiagrele oltre che il pescarese comune di Serramonacesca.

Il borgo di Pretoro, uno dei Borghi più belli d'Italia, è stato culla di molti musicisti e tantissime carriere artistiche, musicali, internazionali e non. E l’intento del Festival è proprio quello di dare possibilità ai giovani talenti di essere immersi in una settimana di musica con maestri di altissimo livello, perfezionandosi al meglio delle loro possibilità perché sono immersi in 24 ore di musica: ci saranno infatti lezioni al mattino, al pomeriggio e ogni sera saranno impegnati con un concerto.

Il Festival Suoni della Majella vuole coltivare le nuove generazioni di musicisti, premiando il loro talento e i loro meriti. Ogni anno contribuisce ad arricchire la formazione di giovani musicisti: "da tutto il mondo sono i benvenuti a Pretoro – sottolinea il Direttore artistico - ed è bellissimo vedere e sentire per ogni via, piazzetta dei musicisti alle prese con le loro prove in vista dei concerti. Rappresenta una grande risorsa per il territorio in quanto la musica riempie l’aria e i cuori di gioia, inoltre il Festival è un modo alternativo per visitare le meraviglie d'Abruzzo".

Sin dagli esordi il Festival è stato accolto con entusiasmo da un numeroso pubblico di appassionati, diventando in breve tempo uno dei maggiori eventi culturali della regione Abruzzo: in particolare l’edizione 2024 del Festival Suoni della Majella ospiterà artisti di diverse nazionalità tra cui Germania, Italia, Svizzera.

Le masterclass saranno di svariate tipologie e strumenti tra cui pianoforte,clarinetto, clarinetto basso, flauto traverso e violino. Questa edizione vede la partecipazione di docenti di chiara fama internazionale, oltre al Direttore artistico, come: Gianluigi Caldarola, Giuseppe Gentile, Darko Jovanovic, Manuele Filoso, Andrea Chindamo, Andrea Micucci, Daisy Citterio.

Queste le date dei concerti:

- 21 luglio ore 05:00 - Piazza Roma a Pretoro, "Musica all'alba con colazione";

- 22 luglio ore 21:00 - Circolo Nautico a Francavilla al mare, "I solisti e l'orchestra di clarinetti";

- 23 luglio ore 21:00 - Salone Comunale a Guardiagrele, "Musica da camera";

- 24 luglio ore 20:30 - Hotel la Majelletta a Passolanciano, "Concerto sul bosco";

- 25 luglio ore 21:00 - Chiostro comunale a Bucchianico, "Intorno agli 88 Tasti";

- 26 luglio ore 19:00 - Piazza Roma a Pretoro, "Basse Frequenze";

- 27 luglio ore 21:00 - Abbazia San Liberatore a Serramonacesca, "Musica e Arte Romanica";

- 28 luglio ore 21:00 - Piazza Roma a Pretoro, "Canto D'ebano".

Tutti le info su www.festivalsuonidellamajella.com