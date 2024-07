PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE ORTONA- COMUNICATO STAMPA DI " AZIONE ORTONA "

COMUNICATO STAMPA “ AZIONE ORTONA ”

Azione Ortona si identifica convintamente nella risoluzione adottata martedì scorso dai segretari regionali e provinciali del centro sinistra, per le prossime elezioni di Ortona.

"Avendo partecipato a tale tavolo insieme al nostro segretario provinciale Angelo Taraborrelli, organizzato presso la sede del PD - afferma Andrea Barisci portavoce di Azione Ortona - posso testimoniare la volontà di tutti di voler lavorare uniti per dare alla città un centro sinistra che rappresenti degnamente questa area politica con valori e metodi finalizzati ad una gestione responsabile della "cosa pubblica" che quindi deve essere in totale distacco dalle precedenti amministrazioni Castiglione, contraddistinte da una chiusura a riccio del Palazzo, dallo sfrenato populismo, e dall'incredibile incapacita' di dialogo conseguenza di un arrogante personalismo egoistico.

Tutti abbiamo seguito i Consigli Comunali degli ultimi anni a Ortona e tutti abbiamo maturato l'idea di come questo modo di gestire la città sia stato nefasto e di come i loro protagonisti ne debbano essere esclusi. Ecco perché salutiamo con estremo favore i termini raggiunti dalla coalizione per evitare il ripetersi di simili esperienze, che hanno portato la città alla irrilevanza a livello territoriale. Inoltre, anche per la chiarezza operativa che ci contraddistingue, auspichiamo la massima chiarezza nel quadro dello schieramento per presentarci di fronte all’elettorato, al massimo della credibilità, per evitare condizionamenti non rispondenti alla realtà e per onestà operativa nei confronti di quanti si stanno già impegnando come noi.

Ora si deve lavorare con spirito costruttivo e lungimirante per realizzare un programma moderno e trovare candidati all'altezza di questo compito, a questo proposito rinnovo un appello a tutti quei giovani e non, che anni fa aderirono ad un progetto di "visione" costruttiva, naufragata miseramente per il comportamento a dir poco discutibile di alcuni protagonisti, di appoggiare tramite la partecipazione diretta questa iniziativa.

Noi di Azione fin da subito abbiamo salutato con favore molte delle proposte avanzate dall'opposizione, sempre rigettate, tra cui quella di rivendicare un'ufficio ZES aperto agli interlocutori interessati o per lo studio delle migliori opportunità che i fondi PNRR avrebbero permesso di realizzare, ma anche sulla politica portuale che ha registrato ritardi importanti che hanno permesso ad altri di sopravanzarci, facendoci perdere opportunità e l'effetto crescita collettiva. Neanche possiamo ripetere l'errore di avere una amministrazione guidata da pochi, senza una visione a lungo termine, con un'agenda delle priorità e delle necessità immediate fuori da ogni logica prospettica e soprattutto gestita con approssimazione. Vogliamo dimenticare gli enormi costi della gestione eventi e del metodo criticato anche dall'ANAC ? NOI NO!

Dunque è giunto il momento di partorire nuove idee e proposte per far crescere Ortona, distinguendosi anche da questa destra che, tra autonomia differenziata, antieuropeismo e restrizione dei diritti civili, non può guidare questa città poiché ha una classe dirigente non in linea con le necessità da noi espresse, ma soprattutto perché sarà costretta a sposare cause, come quella sull'autonomia differenziata e sui tagli alla sanità, che sono contro gli interessi di Ortona e di tutto l'Abruzzo"

