Nel pomeriggio di giovedì 18 luglio 2024, la Lega Pallavolo Serie A ha diramato i calendari per la stagione sportiva 2024/2025 dei campionati di Superlega, Serie A2 e Serie A3 (divisa nei gironi Bianco e Blu).

La Sieco Service Impavida Ortona è stata inserita nel Girone Blu di centro/sud, risultando la squadra più a nord del raggruppamento. Il Girone Blu sarà quindi così composto:

1. Energy Time Campobasso

2. BCC Tecbus Castellana Grotte

3. JV Gioia Del Colle

4. Rinascita Lagonegro

5. Aurispa Lecce

6. Avimecc Modica

7. Team Volley Napoli

8. Sieco Service Ortona

9. SportSpecialist Reggio Calabria

10. Plus Volleyball Sabaudia

11. Folgore Massa Sorrento

Il numero dispari dei team che compongono questo girone porta inevitabilmente che ogni squadra avrà, a turno, una giornata di riposo. Da sottolineare che le date sono, per ora, indicative e che potrebbero subire variazioni di giorno e orario nell'arco dei fine settimana.

Si partirà il 13 ottobre, una settimana in anticipo rispetto al girone bianco. Quel giorno la Sieco Ortona esordirà in casa con la Plus Volley di Sabaudia. Questa la progressione delle sfide che dovranno affrontare i Ragazzi Impavidi (in grassetto le gare casalinghe):

(1) Plus Volley Sabaudia - (2) Folgore Massa Sorrento - (3) JV Gioia Del Colle - (4) Avimecc Modica - (5) Rinascita Lagonegro - (6) BCC Tecbus Castellana Grotte - (7) Aurispa Lecce - (8) Gaia Energy Napoli - (9) Energy Time Campobasso - (10) Giornata di Riposo - (11) SportSpecialist Reggio Calabria.

«Il calendario, la successione delle gare è un fattore al momento relativo», commenta Coach Francesco Denora. «Gara dopo gara, settimana dopo settimana entrano in gioco molte variabili in base ai momenti, agli stati di forma dei giocatori e a tutto quello che di imprevisto potrà esserci».

«Contento di esordire in casa. La prima giornata è sempre particolare e rompere il ghiaccio davanti al nostro pubblico sarà di certo più vantaggioso. Avremo subito due gare molto interessanti con squadre importanti come Sorrento e in particolare Gioia del Colle che a mio avviso è la favorita del torneo. Sarà un campionato stimolante, divertente e di assoluto livello, dove vincere in trasferta sarà complicato. Le vittorie esterne giocheranno sicuramente un ruolo fondamentale per il torneo. I nostri obiettivi sono importanti, dobbiamo essere bravi a gestire i momenti, dargli il giusto peso e ragionare un passo alla volta. Non dobbiamo dare nessuna gara per scontata e che l'unico giudice alla fine è il campo. Quello che di sicuro non dovrà mancare sarà l'ambizione e la voglia di migliorarci giorno per giorno».

Potete scaricare il Calendario Completo della SERIE A3 stagione 2024/2025 dal sito della Sieco Service Impavida Ortona https://impavidapallavolo.it

c.s.