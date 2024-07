Sieco Service Ortona - Cabina di Regia: Il "vice Pinelli" SarÃ  Lorenzo Alcantarini

Svelato il nome del palleggiatore in seconda per la Sieco Service Ortona Stagione 2024/2025. Si tratta di un giovane abruzzese classe 2004 e 188 centimetri d'altezza arriva in bianco-azzurro Lorenzo Alcantarini.

Nato a Pescara il 5 luglio, Lorenzo vive a Teramo dove fa la conoscenza con la pallavolo nella squadra della sua città, la Teramo Volley, quando aveva dodici anni. Parallelamente al percorso nel settore giovanile, sempre con il Teramo e sebbene giovanissimo, Alcantarini fa qualche comparsata con "i grandi" della Serie D e della Serie C. Arriva poi il prestito alla Fortitudo altra squadra della Città di Teramo per disputare, in pianta stabile, il campionato di Serie C. Proprio durante questa esperienza, Lorenzo incrocia per la prima volta la Sieco Service, giocando da avversario con i ragazzi della locale Serie C.

A 17 anni arriva il primo salto di qualità per Alcantarini. Nel 2021 Lorenzo tenta la sorte con un provino per la Tonno Callipo Vibo Valentia. Profilo superato, ça va sans dire, e Lorenzo rimane a Vibo per due stagioni, la prima in Serie C, la seconda in Serie B.

Per la Stagione 2023/2024 è ancora Serie B per Lorenzo Alcantarini ma questa volta con la squadra del Sab Group Rubicone.

Il gradino successivo Alcantarini lo fa con una squadra abruzzese come lui, la Sieco Service Impavida Ortona. «Sono molto contento che una squadra con una grande storia alle spalle come l'Impavida mi abbia voluto nel suo roster», dice Lorenzo. «Ortona era una di quelle squadre che sin da piccolo, quando ero nelle giovanili del Teramo Volley, vedevo come punto di riferimento ed obiettivo a cui ambire. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me. Da parte mia sono pronto per lavorare duramente e spero di dare un contributo importante alla squadra per raggiungere tutti i traguardi. Un saluto ai tifosi, che spero ci accompagneranno numerosi al palazzetto per una stagione che sento sarà fantastica»

Lorenzo Alcantarini

Nascita: 05/07/2004

Luogo: Pescara

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Palleggiatore

Altezza: 188cm

Carriera:

2024/2025 Sieco Service Ortona Serie A3

2023/2024 Sab Group Rubicone Serie B

2022/2023 Tonno Callipo Vibo Valentia Serie B

2021/2022 Tonno Callipo Vibo Valentia Serie C