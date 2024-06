Francesco Del Vecchio pronto per la Nuova Stagione

Francesco "Ciccio" Del Vecchio pronto per un nuovo anno con la Sieco Service Impavida Ortona. L'esperienza e la duttilità dello schiacciatore pugliese saranno una delle armi di Coach Denora per la stagione 2024 / 2025.

Classe '87, e 195 centimetri d'altezza, Francesco Del Vecchio vanta un curriculum di alto livello che lo ha portato a disputare anche diversi campionati in Serie A1. Nonostante la sua ventennale carriera del mondo della pallavolo, il prossimo campionato segnerà per Del Vecchio un nuovo esordio; quello nel campionato di Serie A3.

L'avventura di Ciccio nel mondo del Volley parte dalla Megaton di Terlizzi e dall'Under 15 si fa strada fino alla Serie B1, passando prima dalla Serie C .

La prima volta in Serie A2, Del Vecchio la sperimenta a pochi chilometri da casa, a Gioia Del Colle. La stagione successiva a Molfetta c'è voglia di fare le cose in grande e così Del Vecchio accetta di scendere un gradino per giocare in Serie B in una squadra che però ha grandi obiettivi. Molfetta mantiene le promesse e forte del suo nuovo posto quattro prende l'ascensore. Al primo tentativo è subito promozione in Serie A2. Una stagione per acclimatarsi e poi Del Vecchio & Co. sono pronti per il successivo upgrade che li porterà dritti in Superlega. L'avventura in Serie A1 con i molfettesi si interromperà alla settima stagione insieme per fare una breve capatina in quel di Gioia del Colle, in Serie A2 fino all'8 febbraio, quando le strade si divideranno. La stagione successiva, Del Vecchio veste la maglia della Geosat Lagonegro, sempre in A2 segnando la personale prima esperienza lontano dalla sua Puglia.

Dopo un breve periodo lontano, Del Vecchio torna in Puglia nel 2019/2020, giocando per Castellana Grotte in Serie A2. Successivamente, opta nuovamente per un passaggio in una categoria inferiore, ritornando a Molfetta, che nel frattempo è stata retrocessa in Serie B.

Per la stagione 2023/2024, La Sieco chiama e Francesco risponde "Si". L'accordo sancisce quindi il ritorno di Ciccio Del Vecchio in Serie A2 ma la stagione si rivelerà sfortunata e costellata di infortuni a diversi giocatori chiave. Ortona non riesce a centrare la salvezza e riparte dalla A3 ma Francesco Del Vecchio rimane punto fermo del roster impavido.

«Sono felicissimo di trascorrere una nuova stagione in questa squadra. Ringrazio le famiglie Lanci e Tenaglia così come il DS D'Onofrio per la fiducia riposta. Stimo molto Coach Denora, pugliese come me. Con lui ho già avuto modo di lavorare in passato quando lui era secondo a Lagonegro in Serie A2. La squadra sarà composta da veterani e da giovani di prospettiva e questo non potrà che far bene al gioco e alla lotta per piazzamenti ambiziosi. Un saluto ed una promessa ai tifosi. La prossima stagione abbiamo voglia di riscatto così da renderli orgogliosi di noi»

Francesco Del Vecchio

Data di Nascita: 21/04/1987

Luogo di Nascita: Terlizzi (Bari)

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 193 cm

CARRIERA:

2024/2025 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A3)

2023/2024 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A2)

2022/2023 Pallavolo Molfetta (Serie B)

2021/2022 Pallavolo Molfetta (Serie B)

2020/2021 Pallavolo Molfetta (Serie B)

2019/2020 BCC Castellana Grotte (Serie A2)

2018/2019 Geosat Geovertical Lagonegro (Serie A2)

2017/2018 Gioiella Micromilk Gioia Del Colle (Serie A2)

2016/2017 Exprivia Molfetta (Serie A1)

2015/2016 Exprivia Molfetta (Serie A1)

2014/2015 Exprivia Nel Diritto Molfetta (Serie A1)

2013/2014 Exprivia Molfetta (Serie A1)

2012/2013 Exprivia Molfetta (Serie A2)

2011/2012 Pallavolo Molfetta (Serie A2)

2010/2011 Pallavolo Molfetta (Serie B1)

2009/2010 Nava Gioia Del Colle (Serie A2)

2006/2009 Megaton Terlizzi (Serie B1)

2003/2006 Megaton Terlizzi (Serie B2)

2001/2003 Megaton Terlizzi (Serie C)

PALMARES INDIVIDUALI

2014/2015 MVP Superlega: Exprivia Neldiritto Molfetta – Cucina Banca Lube Macerata 3-2