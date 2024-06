UN OTTIMO RISULTATO PER NICOLE LANUTI

Nelle giornate 14-15-16 giugno a Venezia, il circolo "Compagnia della Vela" ha organizzato la Seconda Tappa del Trofeo "OPEN ILCA" rivolta ad atleti ILCA della categoria 4-6-7 (dai 13 ai 19 anni).

Per l'Abruzzo hanno partecipato la LNI Sezione di Ortona con 3 atleti e la LNI Sezione di Pescara con 3 atleti.



Gli atleti che hanno partecipato all'evento velico sono stati complessivamente 89 tra maschi e femmine.



Le gare del 14-15-16 giugno si sono svolte con 3 prove al giorno (tranne il 16 che, per aver superato il tempo limite gara, l'ILCA 4 ha disputato solo 2 prove).



La nostra concittadina NICOLE LANUTI (classe 2008) si è qualificata al Secondo posto. Subito si è distinta con ottimi risultati. Primo giorno si è classificata prima, secondo giorno si è classificata al secondo posto a causa delle condizioni meteo marine a lei non consone, terzo giorno si è classificata al primo posto.

Nicole Lanuti al rientro, soddisfatta del risultato raggiunto dopo tanti sacrifici e allenamenti, ringrazia la sua famiglia per il sostegno che le danno quotidianamente, l'istruttore della LNI Sezione di Ortona Ferdinando Michele Ruzzi (detto “Mike”) per la sua professionalità, passione e dedizione, Marco Danese per l'appoggio logistico a Venezia.